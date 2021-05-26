Долги белорусских транспортников вышли на исторический максимум

banki24.by Перевозки на транспорте падают, а долги стремительно увеличиваются, пишет





По данным статорганов за 4 месяца 2021 года перевозки грузов на транспорте в физическом выражении сократились на 3,6%. При этом в январе—апреле 2020-го тоже было снижение грузовых перевозок — на 10,1%.





Более того, за 4 месяца 2019 года перевозки грузов упали на 4,5% к 2018 году. Таким образом, уменьшение тоннажа перевозимых грузов идет уже третий год подряд.





По сравнению с 2018-м в текущем году накопленное снижение перевозок составило 17,1%. Перевозки пассажиров в человеках за январь—апрель 2021 года упали на 11,6%.





В 2020 году за такой же период снижение составило 10,7%. В 2019-м рост перевозок пассажиров за 4 месяца достиг всего 0,6%, а в 2018-м сокращение составило 0,5%, в 2017-м — 5,8%, в 2016-м — 6%, в 2015-м — 9,1%.





Выходит, что с небольшим перерывом на 2019-й падение пассажирских перевозок идет несколько лет.





Если сравнить количество перевезенных пассажиров за 4 месяца 2015 и 2021 годов, то за это время объемы упали более чем на 26%. Вряд ли в таких условиях можно говорить о качественном развитии системы общественного транспорта.





Суммарные долги флагманов транспортной отрасли на 1 апреля достигли 8,050 млрд BYN. Это рекорд задолженности за весь период измерений по текущей методике.





С начала 2021-го сумма долга транспортников увеличилась на 5,5%. В прошлой пятилетке также отмечался рост обязательств: за 2016-й — на 21,5%, за 2017-й — на 7,6%, за 2018-й — на 17,6%, за 2019-й — на 91,4%, за 2020-й — на 28,7%.





Всего за 5 лет долги транспортников приросли в 3,8 раза. Рост задолженности флагманов транспорта частично связан с долларизацией кредитов и займов, а также с девальвацией белорусского рубля.





Каждое существенное ослабление «зайчика» ведет к пересчету долга в рублях в сторону увеличения. Основной объем задолженности в отрасли формируют крупные и средние компании сухопутного и трубопроводного транспорта (5,283 млрд BYN).





Еще около 1,085 млрд BYN долга имеют флагманы воздушного транспорта, 1,674 млрд BYN — организации в сфере складирования и вспомогательной транспортной деятельности.





Разные транспортные компании сильно отличаются по рентабельности продаж.





Например, за 3 месяца 2021-го средняя рентабельность на сухопутном и трубопроводном транспорте составила +9%, на водном — минус 8,8%, на воздушном — +1,7%, в сфере складирования и вспомогательного транспорта — +7,4%. По итогам 1 квартала 32,1% флагманов транспорта имели убытки от продаж, а еще 38,8% показатели рентабельность в пределах 0–5%.





Таким образом, почти 71% главных компаний на транспорте были либо убыточны, либо низкорентабельны.







