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Долги белорусских транспортников вышли на исторический максимум

26.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чиновники подвели производственные и финансовые итоги работы транспорта.

Перевозки на транспорте падают, а долги стремительно увеличиваются, пишет banki24.by

По данным статорганов за 4 месяца 2021 года перевозки грузов на транспорте в физическом выражении сократились на 3,6%. При этом в январе—апреле 2020-го тоже было снижение грузовых перевозок — на 10,1%. 

Более того, за 4 месяца 2019 года перевозки грузов упали на 4,5% к 2018 году. Таким образом, уменьшение тоннажа перевозимых грузов идет уже третий год подряд. 

По сравнению с 2018-м в текущем году накопленное снижение перевозок составило 17,1%. Перевозки пассажиров в человеках за январь—апрель 2021 года упали на 11,6%. 

В 2020 году за такой же период снижение составило 10,7%. В 2019-м рост перевозок пассажиров за 4 месяца достиг всего 0,6%, а в 2018-м сокращение составило 0,5%, в 2017-м — 5,8%, в 2016-м — 6%, в 2015-м — 9,1%. 

Выходит, что с небольшим перерывом на 2019-й падение пассажирских перевозок идет несколько лет. 

Если сравнить количество перевезенных пассажиров за 4 месяца 2015 и 2021 годов, то за это время объемы упали более чем на 26%. Вряд ли в таких условиях можно говорить о качественном развитии системы общественного транспорта. 

Суммарные долги флагманов транспортной отрасли на 1 апреля достигли 8,050 млрд BYN. Это рекорд задолженности за весь период измерений по текущей методике. 

С начала 2021-го сумма долга транспортников увеличилась на 5,5%. В прошлой пятилетке также отмечался рост обязательств: за 2016-й — на 21,5%, за 2017-й — на 7,6%, за 2018-й — на 17,6%, за 2019-й — на 91,4%, за 2020-й — на 28,7%. 

Всего за 5 лет долги транспортников приросли в 3,8 раза. Рост задолженности флагманов транспорта частично связан с долларизацией кредитов и займов, а также с девальвацией белорусского рубля. 

Каждое существенное ослабление «зайчика» ведет к пересчету долга в рублях в сторону увеличения. Основной объем задолженности в отрасли формируют крупные и средние компании сухопутного и трубопроводного транспорта (5,283 млрд BYN). 

Еще около 1,085 млрд BYN долга имеют флагманы воздушного транспорта, 1,674 млрд BYN — организации в сфере складирования и вспомогательной транспортной деятельности. 

Разные транспортные компании сильно отличаются по рентабельности продаж. 

Например, за 3 месяца 2021-го средняя рентабельность на сухопутном и трубопроводном транспорте составила +9%, на водном — минус 8,8%, на воздушном — +1,7%, в сфере складирования и вспомогательного транспорта — +7,4%. По итогам 1 квартала 32,1% флагманов транспорта имели убытки от продаж, а еще 38,8% показатели рентабельность в пределах 0–5%. 

Таким образом, почти 71% главных компаний на транспорте были либо убыточны, либо низкорентабельны.
 
 
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Чиновники подвели производственные и финансовые итоги работы транспорта.
 
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