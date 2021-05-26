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Финал Лиги Европы: сумеет ли Эмери победить в четвертый раз?

26.05.2021 13:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня состоится финальный матч сезона 2020/21 Лиги Европы УЕФА.




В решающей игре встретятся испанский "Вильярреал" и английский "Манчестер Юнайтед".

"Вильярреалу" нужна победа в матче, который пройдет в польском Гданьске. Поскольку испанский клуб смог занять лишь седьмое место в Ла Лиге, представитель Валенсии в следующем сезоне сможет выступить только в Лиге конференций УЕФА. Однако, в случае победы в ЛЕ "Вильярреал" станет пятой испанской командой, которая выступит в Лиге чемпионов в следующем году.

Хотя "Манчестер Юнайтед" считается фаворитом матча, никто не удивится, если победит "Вильярреал", так как у главного тренера этой команды Унаи Эмери уже есть опыт игры в финале с тремя командами в этом турнире. Это будет пятой попыткой для Эмери добиться наград для своих воспитанников, после трех золотых медалей, завоеванных "Севильей" и одной серебряной "Арсеналом". Однако даже если "Вильярреал" проиграет в финале, это будет самый успешный результат в истории испанского клуба.

Независимо от исхода матча "Манчестер Юнайтед" обеспечил себе место в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Несмотря на это, команда намерена победить в этом турнире во второй раз. Таким образом, манчестерский клуб постарается выиграть финал Евролиги, чтобы завоевать единственный титул в текущем сезоне.

Перед важной игрой у обеих команд серьезные потери. Вице-капитан "Вильярреала" Висенте Иборра пропустит матч из-за поврежденного колена. Под вопросом участие в игре только что оправившихся от травм Самуэля Чуквуезе и Хуана Фойта. Фил Джонс и Антони Марсьяль из "Манчестер Юнайтед" также пропустят финал из-за травмы колена. Хотя капитан "красных дьяволов" Гарри Магуайр восстановился после травмы лодыжки, неясно, выйдет ли он на поле.

Лига Европы УЕФА

Финал

26 мая

22:00 "Вильярреал" (Испания) - "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Судья: Клеман Тюрпен (Франция)

Польша, стадион города Гданьска.
 
 
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Сегодня состоится финальный матч сезона 2020/21 Лиги Европы УЕФА.
 
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