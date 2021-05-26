Международный адвокат об экстренной посадке Ryanair: власти грубо нарушили закон

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусские власти настаивают, что в случае с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске действовали строго по международным нормам. Игорь Зубов считает, что в действиях белорусских властей усматривается грубое нарушение международного права, а именно акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации, пишет TUT.BY .

Международный адвокат в Нидерландах Игорь Зубов, родом из Беларуси, имеет десятилетний опыт работы в процессах против государств, крупных компаний и руководящих лиц в различных судах, включая международные трибуналы в Гааге и Европейском суде по правам человека.

— Опубликованная на данный момент информация указывает на то, что рейс Ryanair FR4978 совершил вынужденную посадку в Минске в результате указаний диспетчера «Белаэронавигации».

В случае, когда диспетчер сообщает о серьезной угрозе воздушному судну и рекомендует посадку, командир воздушного судна выполняет посадку в указанном диспетчером аэропорту. Это подразумевается международными авиационными стандартами, указанными в Приложении 2 «Правила полетов» к Конвенции о международной гражданской авиации (Чикагской конвенции).

Сопровождение воздушного судна в данном случае истребителями также является стандартной процедурой. Тем не менее, несмотря на формальное следование авиационным правилам, в действиях белорусских властей усматривается грубое нарушение международного права, а именно акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Как следует из опубликованной записи радиообмена, диспетчер «Белаэронавигации» сообщил рейсу Ryanair FR4978 о высшем уровне угрозы взрыва (code red), в то время как впоследствии предоставленное сообщение об угрозе вызывает серьезные сомнения в его правдоподобности. На это указывает хотя бы тот факт, что прекращение огня в Секторе Газа, требование о котором содержалось в угрозе, было уже достигнуто за три дня до вылета рейса Ryanair FR4978.

Стоит отметить, что согласно Руководству ИКАО по безопасности для защиты гражданской авиации от актов незаконного вмешательства авиационные власти должны методично и реалистично оценивать риски угрозы взрыва при сообщениях о минировании.

Таким образом, сообщение о высшем уровне угрозы взрыва на рейсе Ryanair FR4978, приведшее к его вынужденной посадке в Минске, может быть квалифицировано как акт незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации.

Далее эксперт, комментируя TUT.BY , переходит к ситуации с задержанием пассажиров:

— Во время вынужденной посадки белорусскими властями было произведено задержание пассажиров рейса, Романа Протасевича и Софии Сапега. Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации (Монреальская конвенция), ратифицированная Беларусью, прямо предусматривает, что государство, на территории которого совершена вынужденная посадка воздушного судна, «содействует пассажирам и экипажу в продолжении их следования» (вне зависимости от их гражданства). Иными словами, Роман Протасевич и София Сапега должны были продолжить их следование в Вильнюс.

Таким образом, действия белорусских властей указывают на совершение акта незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации и нарушение международных конвенций.

После инцидента с самолетом Ryanair власти Евросоюза заявили о том, что небо над ЕС может быть закрыто для белорусских авиакомпаний, европейские страны одна за другой вводят запрет на полеты над Беларусью. Соразмерна ли эта реакция случившемуся инциденту?

— Так как Ryanair FR4978 является внутренним рейсом ЕС на воздушном судне под флагом страны ЕС, то и реакция стран ЕС на действия белорусских властей ожидаема, понятна и соразмерна, — поясняет Игорь Зубов. — Нарушение международного права требует совершения Беларусью действий, которые восстанавливают ситуацию, существовавшую до нарушения.

В данном случае, таким действием было бы освобождение Романа Протасевича и Софии Сапеги. Как пример, можно привести дело, когда в нарушение Конвенции ООН по морскому праву российские власти задержали у берегов России судно под флагом Нидерландов «Arctic sunrise». В итоге по факту судно и все находившиеся на борту, включая российских граждан, были освобождены.

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал провести «полное, прозрачное, независимое расследование этого тревожного инцидента» (с самолетом Ryanair). Он также глубоко озабочен общим ухудшением ситуации с правами человека в Беларуси после президентских выборов, состоявшихся в августе прошлого года.

«Генеральный секретарь настоятельно призывает белорусские власти в полной мере соблюдать свои обязательства в рамках международного права в области прав человека, в частности в том, что касается свободы выражения мнений, свободы собраний и ассоциаций», – сказал пресс-секретарь главы ООН Стефан Дюжаррик и добавил, что в ООН «хотели бы, чтобы Протасевич был освобожден».