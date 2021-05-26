﻿ Чехия закрыла свое небо для «Белавиа». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Чехия закрыла свое небо для «Белавиа»

26.05.2021 13:59 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Чехия приостановила работу белорусской авиакомпании «Белавиа» на своей территории. Об этом вице-премьер и министр транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил на своей странице в «Твиттере».

Чехия закрыла свое небо для «Белавиа»
Прага / Фото носит иллюстративный характер

«В ответ на вынужденную посадку рейса Ryanair в Минске и согласно рекомендациям Совета Европы сегодня принято решение приостановить работу белорусской авиакомпании «Белавиа» в Чехии», — написал он.

Последний рейс «Белавиа», по словам Гавличека, состоится 26 мая.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. В аэропорту сообщили, что лайнер запросил посадку из-за сообщения о бомбе на борту. В Ryanair заявили, что экипаж получил информацию о минировании от белорусских диспетчеров, которые дали указание посадить самолет в Минске. По поручению Александра Лукашенко для сопровождения лайнера в небо подняли истребитель ВВС Беларуси МиГ-29.

Позже сообщение о бомбе не подтвердилось, но стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета. На родине он обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса, был объявлен в международный розыск, власти страны направили в Польшу запрос о его выдаче. Была задержана также подруга Протасевича София Сапега, гражданка России.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Днем 23 мая самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил вынужденную посадку в Минске. Позже стало известно о задержании белорусского блогера Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Европейский совет призвал всех авиаперевозчиков, базирующихся в ЕС, избегать полетов над Беларусью и запретить полеты белорусских авиакомпаний в страны Евросоюза. Однако еще до этого призыва ряд стран и отдельные авиакомпании приняли решение приостановить полеты в Беларусь и транзит через ее территорию.

Ранее сообщалось, что c 24 мая начали стороной обходить Беларусь рейсы airBaltic.

Читайте также:

 

Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Чехия приостановила работу белорусской авиакомпании «Белавиа» на своей территории. Об этом вице-премьер и министр транспорта Чехии Карел Гавличек сообщил на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не поверите! Белорусский рубль девальвировался ко всем валютам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by