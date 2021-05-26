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Лукашенко пообещал жесткий ответ на санкции против Беларуси

26.05.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На любые санкции, нападки и провокации Беларусь будет реагировать жестко, заявил Александр Лукашенко 26 мая в Доме правительства на встрече с депутатами обеих палат Национального собрания, членами конституционной комиссии и представителями органов госуправления.

Лукашенко пообещал жесткий ответ на санкции против Беларуси

«Не потому, что мы хотим устроить драку в центре континента. Мы этого не хотим, мы этого наелись. А потому, что вы там, на Западе, не оставляете нам другого выбора», — приводит слова Лукашенко его пресс-служба.

Он считает, что со «всякими санкциями» и временными трудностями государство справится, «как это было до сих пор».

«Нам надо сплотиться и выстоять. Идти своим путем туда, где нас ждут. Где наши рынки сбыта, где нам будет комфортно, где для нас открыты двери. Мы наметили меры. Они будут связаны с развитием, — заявил Лукашенко. — Все совсем неплохо, даже неожиданно неплохо на сегодняшний день на внешнеэкономическом векторе».

Западные санкции, по его словам, будут компенсированы «активными действиями на других направлениях и на других рынках». «Заменим неумолимо стареющую Европу стремительно растущей Азией. Психологически наше общество готово стать частью новой Евразии, ее форпостом», — заявил Лукашенко.

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На любые санкции, нападки и провокации Беларусь будет реагировать жестко, заявил Александр Лукашенко 26 мая в Доме правительства на встрече с депутатами обеих...
 
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