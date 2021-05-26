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Биржа: все основные валюты выросли на торгах 26 мая

26.05.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам на торгах в среду, 26 мая.

Биржа: все основные валюты выросли на торгах 26 мая

Так, доллар вырос на 0,0023 пункта и завершил свою сессию на отметке 2,5062 белорусского рубля.

Российский рубль укрепился на 0,0003 пункта — 3,412 белорусского рубля за 100 российских.

Евро добавил еще меньше — всего 0,0002 пункта — 3,0687 белорусского рубля.

Отметим, что на прошлой неделе (17-21 мая) три из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.byпродемонстрировали рост.

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль упал ко всем основным иностранным валютам на торгах в среду, 26 мая.
 
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