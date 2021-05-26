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Демсилы: террор в Беларуси нужно остановить раз и навсегда

26.05.2021 13:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Демократические силы Беларуси заявили о подготовке к «новой активной фазе давления». Об этом говорится в видеообращении, размещенном в YouTube-канале демократического лидера Светланы Тихановской.

Демсилы: террор в Беларуси нужно остановить раз и навсегда

«Мы, Офис Светланы Тихановской, Координационный совет, Народное антикризисное управление, штаб Цепкало и другие демократические силы — едины в оценке того, что в результате бездумных действий нелегитимного режима Беларусь превратилась в «черное пятно» на мировой карте», — отмечает Тихановская. 

По мнению демсил, «режим на грани тотальной изоляции как никогда прежде». Европейский союз, США, Великобритания, Япония, Канада и другие страны «уже действуют и делают все возможное, чтобы помочь белорусам».

«И мы сами, белорусы, должны сделать все возможное, чтобы освободить политических заключенных, прекратить насилие и провести честные выборы. Мы должны действовать — окно возможностей открыто. Ждать больше нечего — террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой активной фазе давления», — отмечается в заявлении.

Демократические силы предлагают мировому сообществу снизить уровень дипломатического взаимодействия с властями Беларуси, расширить сферу применения персональных и экономических санкций, в том числе ввести точечные ограничительные меры в отношении всей структуры Управления делами президента и резервного фонда.

Также предлагается разорвать все экономические связи с режимом и госкомпаниями до победы демократии в стране, провести правовую оценку действиям режима.

«С учетом отказа Лукашенко от диалога с гражданским обществом — созвать международную конференцию высокого уровня для разрешения внутриполитического кризиса в Беларуси», — отмечается в заявлении.

Заявление принято по итогам чрезвычайной встречи лидеров белорусского демократического движения, которая состоялась 25 мая в Литве. В YouTube-канале Тихановской говорится, что участники встречи обсудили дальнейшие совместные шаги по реагированию на беспрецедентную ситуацию, созданную Лукашенко, а также корректировку стратегии выхода Беларуси из глубокого кризиса: «усиление международного давления и конкретные меры в ответ на действия Лукашенко; контакт с чиновниками внутри Беларуси и расширение этого контакта; наращивание структуры партизанского движения внутри Беларуси; проект по амнистии и реабилитации участников протестов».

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Демократические силы Беларуси заявили о подготовке к «новой активной фазе давления». Об этом говорится в видеообращении, размещенном в YouTube-канале...
 
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