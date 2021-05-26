Беларусь может приостановить взаимодействие с ЕС по борьбе с нелегальной миграцией и рассматривает целесообразность участия в ВП

Источник материала: Onliner

Беларусь рассматривает возможность приостановки взаимодействия с Евросоюзом по вопросам борьбы с нелегальной миграцией и оргпреступностью. Об этом заявил глава МИД Владимир Макей, передает БЕЛТА. По словам министра, ограничения могут коснуться также политических фондов, гуманитарных программ, неправительственных организаций, которые действуют на территории Беларуси.

— Тем более что недавно известные пранкеры очень ярко показали механизм финансирования подрывных сил Беларуси и России. На фоне ужесточенного санкционного давления может потерять всякий смысл дальнейшее участие нашей страны в «Восточном партнерстве». Без Беларуси эта инициатива также теряет всякий смысл, — заявил глава внешнеполитического ведомства. — Рассматриваются и другие меры реагирования. Если у европейских политиков нет ответственности за судьбы своих граждан и долгосрочных интересов государств, то мы будем опираться на интересы наших народов, которые всегда хотели жить в мире и спокойствии. Хотелось бы призвать наших европейских партнеров одуматься и прекратить нападки на суверенитет соседней страны. Против Беларуси развязана не только информационная, но и экономическая, гибридная война.