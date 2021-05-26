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Не снос, а реновация. Как будет выглядеть одно из зданий «Мира моды» уже в этом сентябре
Источник материала: Onliner
В середине мая минчане, бывающие на рынке «Ждановичи»,
— В рамках программы реновации, утвержденной предприятием, на территории комплекса «Мир моды» проводятся мероприятия по модернизации торговых центров с целью обновления внешнего вида фасадов, улучшения их эксплуатационных характеристик, а также более эффективного использования энергетических ресурсов.
В настоящий момент начаты работы по замене внешнего остекления фасада ТЦ «Мир моды — 1». Эти работы планируется завершить до 01.09.2021. На время ремонтных работ всем арендаторам заранее были предложены варианты по переносу павильонов в другие торговые центры комплекса «Мир моды», в том числе с оказанием технической помощи при переезде. Торговые места на улице были перераспределены по территории открытой торговой площадки «Модный квартал».
В планах ООО «Торговый дом „Ждановичи“» — внедрение современных стандартов и технологий в области организации торговли и оказания услуг. Такая стратегия развития подразумевает постоянное развитие территории и торговых центров предприятия, — прокомментировало руководство компании.
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