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Не снос, а реновация. Как будет выглядеть одно из зданий «Мира моды» уже в этом сентябре

26.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В середине мая минчане, бывающие на рынке «Ждановичи», заподозрили неладное: глядя на то, как упорно и последовательно строители разбирают фасад одного из «Миров моды», многие предположили, что популярному ТЦ пришел конец. Мол, снесут, и все тут. Однако, как удалось выяснить Onliner, дело отнюдь не в демонтаже, а в реконструкции. Руководство торгового города решило обновить экстерьер здания. Сегодня же стало известно, как именно будет выглядеть «Мир моды — 1» после завершения всех работ.

Не снос, а реновация. Как будет выглядеть одно из зданий «Мира моды» уже в этом сентябре
Не снос, а реновация. Как будет выглядеть одно из зданий «Мира моды» уже в этом сентябре

— В рамках программы реновации, утвержденной предприятием, на территории комплекса «Мир моды» проводятся мероприятия по модернизации торговых центров с целью обновления внешнего вида фасадов, улучшения их эксплуатационных характеристик, а также более эффективного использования энергетических ресурсов.

Не снос, а реновация. Как будет выглядеть одно из зданий «Мира моды» уже в этом сентябре

В настоящий момент начаты работы по замене внешнего остекления фасада ТЦ «Мир моды — 1». Эти работы планируется завершить до 01.09.2021. На время ремонтных работ всем арендаторам заранее были предложены варианты по переносу павильонов в другие торговые центры комплекса «Мир моды», в том числе с оказанием технической помощи при переезде. Торговые места на улице были перераспределены по территории открытой торговой площадки «Модный квартал».

Не снос, а реновация. Как будет выглядеть одно из зданий «Мира моды» уже в этом сентябре

В планах ООО «Торговый дом „Ждановичи“» — внедрение современных стандартов и технологий в области организации торговли и оказания услуг. Такая стратегия развития подразумевает постоянное развитие территории и торговых центров предприятия, — прокомментировало руководство компании.

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Не снос, а реновация. Как будет выглядеть одно из зданий «Мира моды» уже в этом сентябре

 
 
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В середине мая минчане, бывающие на рынке «Ждановичи», заподозрили неладное: глядя на то, как упорно и последовательно строители разбирают фасад одного...
 
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