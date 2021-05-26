Facebook, Twitter и другие соцсети обязали «локализовать базы данных россиян»

Источник материала: Onliner

Роскомнадзор обязал Facebook, Twitter и другие соцсети «локализовать базы данных россиян» — разместить данные на территории России. Срок — до 1 июля этого года, сообщает ТАСС. В адрес компаний уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с требованием, отраженным в законе «О персональных данных».

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в стране и если они осуществляют деятельность, направленную на ее территорию.

За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 6 млн рублей ($13,6 тыс. — $81,7 тыс.), за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей ($81,7 тыс. — $245,2 тыс.).