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Facebook, Twitter и другие соцсети обязали «локализовать базы данных россиян»

26.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Роскомнадзор обязал Facebook, Twitter и другие соцсети «локализовать базы данных россиян» — разместить данные на территории России. Срок — до 1 июля этого года, сообщает ТАСС. В адрес компаний уже направлены требования о приведении их деятельности в соответствие с требованием, отраженным в законе «О персональных данных».

Закон «О персональных данных» обязывает российские и иностранные компании хранить личную информацию россиян только на территории России. Требование о локализации применяется к иностранным компаниям, которые не имеют физического присутствия в стране и если они осуществляют деятельность, направленную на ее территорию.

За невыполнение требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1 млн до 6 млн рублей ($13,6 тыс. — $81,7 тыс.), за повторное нарушение — от 6 млн до 18 млн рублей ($81,7 тыс. — $245,2 тыс.).

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Роскомнадзор обязал Facebook, Twitter и другие соцсети «локализовать базы данных россиян» — разместить данные на территории России. Срок — до 1 июля этого года, сообщает...
 
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