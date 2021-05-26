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Лукашенко и Путин встретятся в пятницу: поговорят о госдолге и отсутствии желания включать Беларусь в состав России

26.05.2021 13:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня подтвердился визит Александра Лукашенко в Сочи, состоится в пятницу. Первые прогнозы содержания переговоров с Путиным: экономика, внешние угрозы, госдолг.

— Поэтому не надо кричать, что мы с кем-то заигрывали. Мы видели и знаем, где у нас есть друзья, а где их нет. Наша внешняя политика многовекторна, и это не значит, что она между Востоком и Западом. Она по всем направлениям — там, где у нас есть экономические интересы, — сообщил сегодня Александр Лукашенко. И выразил уверенность, что Россия не стремится к тому, чтобы включить Беларусь в свой состав.

О повестке переговоров с Путиным в Сочи:

— Не буду называть конкретные вопросы, но это в основном экономика. В связи с той ситуацией, которая складывается вокруг Беларуси и России, как мы будем двигаться дальше,заявил Лукашенко.

Он отметил, что Беларусь и Россия как суверенные государства могут выстроить мощнейшую систему отношений.

— Мы можем с Россией (я об этом Путину сказал, и мы об этом договорились на последней встрече), существуя как два независимых, суверенных государства, выстроить такую мощную систему взаимоотношений и единства, что это будет мощнее, чем система единства в самой России. И мы этим путем двигаемся. Все лучшее берем у них, чему-то они у нас учатся. Не думайте, что это дорога с односторонним движением. Мы для России так же ценны, как Россия для нас.

Беларусь часто пугают тем, что Россия якобы хочет включить ее в свой состав. России такая головная боль не нужна, ведь на такие ее шаги последует реакция стран Запада. Это был бы такой подарок для американцев и коллективного Запада, если бы Россия ставила своей целью включить Беларусь в состав России. Это был бы конец.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня тоже подтвердил факт встречи 28 мая. По его словам, Кремль не исключает, что Путин и Лукашенко на встрече могут затронуть экономические вопросы, в том числе ситуацию вокруг госдолга Беларуси.

— Беларусь не ставила вопрос об увеличении экономической поддержки со стороны РФ в связи с последними событиями, — добавил Песков.

 
 
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Сегодня подтвердился визит Александра Лукашенко в Сочи, состоится в пятницу. Первые прогнозы содержания переговоров с Путиным: экономика, внешние угрозы,...
 
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