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Alitalia отказалась от транзита над Беларусью, Финляндия забанила Белавиа

26.05.2021 14:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Итальянская авиакомпания Alitalia отказалась от использования белорусского воздушного пространства для своих транзитных грузовых рейсов.

«До вчерашнего дня запрета на полеты по Беларуси не было, но на сегодняшний день мы самостоятельно приняли решение об альтернативном маршруте для грузовых рейсов. Между тем, сегодня утром EASA выпустило рекомендацию noflyzone для белорусского неба".

В свою очередь, Финляндия отозвала разрешение "Белавиа" на полеты в страну.

 
 
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Итальянская авиакомпания Alitalia отказалась от использования белорусского воздушного пространства для своих транзитных грузовых рейсов.
 
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