|
Европейский авиарегулятор призвал авиакомпании избегать Беларусь
Источник материала: Партизан
Европейский авиарегулятор (EASA) призвал авиакомпании избегать Беларусь.
В заявлении EASA говорится, что воздушное пространство Беларуси не является безопасным. Поэтому пользоваться им рекомендуется лишь в случае крайней необходимости.
"Обстоятельства данного инцидента вызывают серьезные сомнения в том, что Беларусь уважает международные правила гражданской авиации", -
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Европейский авиарегулятор (EASA) призвал авиакомпании избегать Беларусь.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)