Как выбрать межкомнатные двери: виды и материалы

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Двери — необходимый элемент в каждой квартире. Следовательно, они должны гармонично вписаться в интерьер и стать его эффективным дополнением. Существует множество вариантов межкомнатных дверей, поэтому выбрать подходящий несложно. Но в то же время можно легко запутаться в их разнообразии. Расскажем что нужно знать перед покупкой межкомнатных дверей.

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Виды дверей

Гладкие двери — одна из самых простых разновидностей. Они хороши для ванной, санузла или офиса, так как надежно защищают от посторонних взглядов. Самым популярным их цветом является белый.

Конструкция филенчатых дверей сложнее. Филенка — декоративная рейка, которая закрепляется поверх дверного полотна. Она вставляется для того, чтобы украсить и облагородить его. Такие двери часто дополняются рисунком, росписью, накладками или резьбой. Филенчатые двери считаются самыми декоративными за счет фигурных филенок и комбинирования разных материалов. Они имеют небольшой вес и просты в ремонте: филенку можно отремонтировать, не заменяя полотно. Эти двери наиболее сложные в производстве.

Царговые двери напоминают лесенку. Боковые стойки в них соединены поперечными перекладинами — царгами. Горизонтальные элементы таких дверей могут быть неодинаковы по размеру, чередуется дерево и стекло. Основные части выполняются из бруса, МДФ или клееной фанеры, а сверху идет покрытие эмалью, шпоном или пленкой разного дизайна. Царговые двери несложно отремонтировать — достаточно заменить поврежденную царгу или стойку. За счет плотного прилегания царг друг к другу достигается хорошая звукоизоляция.

Складные двери вполне могут заменить собой классические распашные. Они компактны, имеют необычный вид и позволяют значительно сэкономить пространство, поэтому отлично подходят для малогабаритных помещений.

Двери-гармошки производят из разных материалов: дерева, стекла, пластика. Самые простые и недорогие выполнены из ПВХ. Эти двери применяются для разделения пространства на зоны, они могут быть глухими или иметь вставки. В сложенном виде двери-гармошки довольно компактны и в этом их достоинство.

Виды дверных покрытий

Существует множество различных типов покрытий для межкомнатных дверей. Это может быть ламинирование, натуральный шпон, экошпон, массив или белая эмаль.

Ламинация — самое бюджетное покрытие. Оно выполняется из ПВХ, бумажной, меламиновой или стекловолокнистой пленки. Ламинатин имитирует рисунок и цвет различных древесных пород, однако изделия выглядят искусственными, так как имеют одинаковую текстуру. Ламинированное покрытие экологичное, влагостойкое и отлично переносит разницу температур. Оно не требует какого-то специального ухода — подойдут обыкновенные чистящие средства.

Шпонированное покрытие выполняется из дерева хвойных или лиственных пород. Шпон может быть натуральный и искусственный. Первый вариант более предпочтителен, так как древесная текстура выглядит достаточно привлекательно. Каждое полотно, покрытое натуральным шпоном, имеет уникальный рисунок и оттенок. Покрытие износостойким лаком защищает шпонированные двери от воздействия влаги и механических повреждений. Покрытие из шпона придает им хорошую термо- и звукоизоляцию. Если вдруг возникнет необходимость такие двери несложно отреставрировать: поверхность шлифуется и вновь покрывается лаком. Качественные шпонированные двери могут прослужить более 10 лет.

Экошпон создается из волокон древесины, скрепленных клеящим веществом. Этот материал практичный и износостойкий. Ему не страшны влажные помещения и перепады температур. Материал экологически безопасен и сохраняет отличный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации. Его основное преимущество — цена, в два-три раза меньше натуральных аналогов.

Дверные конструкции, покрытые белой эмалью, термостойкие и отлично переносят повышенную влажность. Они долгое время сохраняют привлекательный вид. Двери с эмалевой отделкой хорошо подходят к любому стилю в интерьере.

Современные тренды

В настоящее время очень популярны двери в стиле лофт. Они помогают выделить специфику этого направления. Также востребованы двери светлых оттенков и двери, покрытые белой эмалью. Они идеально подходят для квартир, оформленных в классическом стиле, и словно привносят свет в помещение. Классические двери являются лидерами продаж, а вот царговые постепенно теряют свою популярность.

Что нужно знать, покупая межкомнатные двери