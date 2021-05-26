Сохранить наследие: в Беларуси продают старые усадьбы и дворцы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Своя усадьба, особняк или даже замок – в Беларуси можно стать обладателем очень необычной недвижимости. Правда, все они требуют реставрации. Но зато стоят недорого. Какие условия нужно выполнить, чтобы стать владельцем, и что там можно будет открыть, узнала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

В этом дворце скоро начнется ремонт. У бывшего дома Радзивиллов в селе Полонечке появились новые хозяева. Полуразрушенную постройку XIX века на аукцион выставляли 14 раз, пока она не попалась на глаза бизнесменам из Минска. Уже создали команду, сейчас работают над проектом. Здесь будет административно-культурный центр.

«Мы хотим, чтобы это место зажило, как двести лет назад. Чтобы там опять проводились мероприятия, читались стихи, проводились фестивали, играла музыка. Возможно, часть будет посвящена музейной экспозиции, часть уйдет под конференц-зал для проведения мероприятий», – рассказала менеджер проекта по восстановлению дворца в деревне Полонечке Екатерина Козлова.

А дворец белорусских аристократов в Дятлово все еще ждет новых владельцев. В государственную собственность он перешел в первой половине XIX века. С тех пор здесь располагались казарма, школа, приют для девочек и даже отделение местной больницы.

«Неплохо сохранилась лепнина еще на дворце Радзивиллов. Конечно, если смотреть по картинке Наполеона Орды 1860 года, здесь еще были две трехъярусные башенки, был очень красивый дворец, и хотелось бы его отреставрировать в том стиле», – отметила директор Дятловского историко-краеведческого музея Ольга Отдюшлаева.

Таких заброшенных дворцов и усадеб в стране более 200. У местных властей денег на реконструкцию нет. Выход – выставить на продажу. Если покупателя нет, цена с каждым аукционом снижается и в итоге доходит до одной базовой величины: это чуть более 10 долларов.

«Я недавно была в Минской области, там самое большое количество объектов усадебно-парковых ансамблей в неудовлетворительном состоянии, их более 40, к сожалению. В обязательном порядке надо пытаться такие объекты продавать, потому что, если у них не будет хозяина, то они будут со временем разрушаться и исчезнут», –сказала начальник управления по охране историко-культурного наследия Министерства культуры Беларуси Наталья Хвир.

Решение о продаже заброшенных усадеб принимают местные власти. Будущим владельцам надо будет соблюдать определенные условия. Например, здание должно полностью сохранить исторический вид, потому что главное и для продавца, и для покупателя – это не заработок, а возможность сохранить наследие.