Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гайда: Союзному государству необходим "мозговой центр"!

В Минске по инициативе Центра "Северная Евразия" (Беларусь), АНО "Институт Русского зарубежья" (Россия), на базе Республиканского общественного объединения "Белая Русь" состоялась встреча представителей экспертного сообщества Союзного государства России и Беларуси.

Эксперты сошлись во мнении относительно особого исторического момента, который сейчас переживают россияне и белорусы, он характеризуется не только серьезными внешними вызовами, но и потребностью в общем образе будущего. Именно отсутствие этого образа и попытка развития "вслепую", без внятной идеологии, создали тот комплекс проблем и вызовов, перед которыми оказались две братские страны.

Способно ли экспертное сообщество единомышленников, ученых, представителей России и Беларуси сформировать и учредить некий специальный орган, который мог бы выработать если не идеологию Союзного государства, то хотя бы краткий свод этических принципов, актуальных и созвучных времени, для достижения гармонии между народом и властью, который стал бы новым внутренним общественно-политических договором, определяющим общую цель движения и развития народов Беларуси и России? На этот вопрос радио Sputnik ответил российский эксперт, доцент исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Федор Гайда.

"Союзные структуры создавались в совершенно других обстоятельствах, в совершенно другом мире, тогда все это имело ярко выраженный постсоветский, ностальгический характер. Сейчас совсем другой расклад и в текущих условиях никак не обойтись без мозгового центра, без идеологических наработок. У нас есть универсальные ценности и то, что Достоевский назвал "всемирной отзывчивостью", - отметил Гайда.

Комментарий доцента исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Федора Гайды слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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