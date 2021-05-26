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СМИ: Ирина Шейк встречается с Канье Уэстом

26.05.2021 14:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Западная пресса вовсю обсуждает роман супермодели Ирины Шейк и рэп-исполнителя Канье Уэста: интересными деталями поделился инсайдер из окружения знаменитостей.

Ходят слухи, что после развода с инстадивой и звездой "Семейства Кардашьян" холостяк Уэст не остался в одиночестве. На этот раз неудавшегося кандидата в президенты США подозревают в отношениях со звездой мировых подиумов и глянца - Ириной Шейк.

Газета The Sun обратила внимание поклонников на пост в Instagram DeuxMoi, посвященному жизни селебрити: создатели аккаунта поделились интригующим сообщением от анонимного источника, который рассказал о романе Шейк и Уэста.

По словам инсайдера, дружба и совместные проекты экс-возлюбленной Брэдли Купера и бывшего мужа Ким Кардашьян плавно перетекла в романтическую связь.

"Не знаю, можно ли это назвать настоящими отношениями, но у них точно есть особый интерес друг к другу", - отметили администраторы аккаунта.

Напомним, что модель действительно не раз участвовала в проектах рэпера: Шейк снялась в видеоклипе Уэста на композицию Power, а после демонстрировала одежду его бренда во время показа на Неделе моды.

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Об отношениях экс-супруга Ким Кардашьян и бывшей девушки Брэдли Купера рассказал осведомленный источник.
 
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