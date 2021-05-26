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И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

«Салiдарнасць» прогулялась по пляжам Заславского водохранилища.

И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»

После нескольких дней дождливых и прохладных дней на пляжи Заславского водохранилища снова потянулись люди. Количество отдыхающих пока и близко не напоминает о летних днях, когда на остановке «Минское море» из электричек, следующих в направлении Молодечно, выходит до половины пассажиров. Хватает мест и на автопарковках.

И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»
И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»

Для кого-то малолюдность — это скорее плюс. На одном из пляжей пожилая пара остановилась, чтобы ответить на звонок: «Гуляем на Минском. Здесь так хорошо, пока нет толпы».

В эти дни Минское море и правда может считаться мечтой интроверта: множество свободных лавочек и беседок, больших компаний с музыкой и шашлыками — единицы. Но скоро все изменится, достаточно потеплеть и распогодиться.

Пляжи выглядят ухоженными, мусора практически не видно. Видимо, сказывается и количество мусорных контейнеров, и отсутствие сотен отдыхающих.

И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»
И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»
И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»

Сервис на пляжах постепенно выходит из спячки. Некоторые кафе и мини-магазины пока закрыты, часть уже начала работу. Цены выглядят несколько пугающе: мороженное, соки, хот-доги, кофе и чай стоят в полтора-два раза дороже, чем в обычном магазине.

И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»
И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»

Впрочем, недостатка в покупателях явно не будет. В этом сезоне, скорее всего, повторится ситуация, наблюдавшаяся прошлым летом, когда из-за закрытых границ многие белорусы вынуждены были отдыхать на белорусских пляжах. А сейчас к последствиям пандемии добавляется «закрытое» небо.

И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»
И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»
И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»
И я там был: «Гуляем на Минском море. Здесь так хорошо, пока нет толпы»

 
 
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Прогулялись по пляжам Заславского водохранилища.
 
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