Названа стоимость установки крыши на будславской святыне

Установка постоянной крыши на костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район Минской области) взамен сгоревшей во время пожара 11 мая может стоить около 2,2 млн рублей.





Как сообщил на пресс-конференции 26 мая в Минске председатель костельной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и восстановлению святыни епископ Александр Яшевский, «глядя на аналоги определенных объектов (мы уже получили такую информацию), около 2,2 миллиона белорусских рублей может стоить установка постоянной крыши. Это очень большая сумма, потому мы видим, что работы по сбору средств еще очень много».

На вопрос, возможно ли при восстановлении санктуария, использовать аутентичные материалы, епископ Яшевский ответил: «Научным руководителем, который занимается будславской святыней, в сотрудничестве с Министерством культуры, думаю, рассматриваются разные варианты, каким способом и какими материалами сегодня возможно накрыть крышу».

«Для крыши [при изначальном строительстве костела] использовалось дерево, — сказал он. — Если бы мы хотели поставить крышу прямо сейчас, то найти древесину такой длины было бы очень сложно. Нужно искать либо в Сибири, либо, как говорят, даже в Бразилии. Это очень сложное дело. Однако разные могут быть варианты, даже вариант определенной металлической конструкции. Сегодня технологии идут вперед. Когда-то костелы строили только из дерева, потом начали строить из камней, после — кирпичные. Сейчас мы при строительстве костелов пользуемся современными материалами. Потому не исключено, что научный руководитель с Минкультом могут разработать иной вариант крыши, тем более что технологический прогресс идет вперед».

По словам Яшевского, после происшествия костел получит не только новую крышу, но и будет восстановлен в целом. Полную смету восстановительных работ, сказал он, сейчас сделать невозможно, поскольку еще нет документации для реставрации.

«Однако это тоже немалые суммы, поскольку это фрески, алтари, укрепление стен, гидроизоляция, которая также необходима. Работы очень много. Это работа на года, это может быть перспектива нескольких лет, пяти лет, даже больше. Средства будут большие. Сколько миллионов евро, тяжело сказать, но это будут немаленькие деньги», — констатировал католический иерарх.

11 мая в будславском костеле случился пожар , в результате которого у костела обвалилась крыша . Святыню и имущество удалось вынести. Конференция католических епископов Беларуси обратилась к верующим за помощью в восстановлении костела.

Мядельский районный отдел Следственного комитета возбудил дело по ч. 2 ст. 304 Уголовного кодекса (нарушение правил пожарной безопасности лицом, ответственным за их исполнение, повлекшее по неосторожности возникновение пожара, причинившего ущерб в крупном размере). Для установления причины возгорания назначена комплексная пожарно-техническая экспертиза.