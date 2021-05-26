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В Беларуси обрушился еще один мост

26.05.2021 14:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

За неделю на территории Беларуси обрушились два моста, сообщает МЧС.

В Беларуси обрушился еще один мост
Фото МЧС

19 мая сообщалось, что первое ЧП случилось днем на дороге Р-67 между Борисовом и Березино недалеко от деревни Семеньковичи.

Сегодня же МЧС сообщило об «обрушении железобетонной плиты  пролетного строения автомобильного моста через реку Лесная Левая на автодороге Н-525 Щерчево-Шерешево возле деревни Броды (Пружанский район)».

По информации спасателей, в настоящее время движение транспорта через мост закрыто.

 

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За неделю на территории Беларуси обрушились два моста, сообщает МЧС.
 
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