В Беларуси обрушился еще один мост

За неделю на территории Беларуси обрушились два моста, сообщает МЧС.



Фото МЧС

19 мая сообщалось , что первое ЧП случилось днем на дороге Р-67 между Борисовом и Березино недалеко от деревни Семеньковичи.

Сегодня же МЧС сообщило об «обрушении железобетонной плиты пролетного строения автомобильного моста через реку Лесная Левая на автодороге Н-525 Щерчево-Шерешево возле деревни Броды (Пружанский район)».

По информации спасателей, в настоящее время движение транспорта через мост закрыто.