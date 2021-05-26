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В Беларуси обрушился еще один мост
Источник материала: Навiны
За неделю на территории Беларуси обрушились два моста, сообщает МЧС.
19 мая
Сегодня же МЧС сообщило об «обрушении железобетонной плиты пролетного строения автомобильного моста через реку Лесная Левая на автодороге Н-525 Щерчево-Шерешево возле деревни Броды (Пружанский район)».
По информации спасателей, в настоящее время движение транспорта через мост закрыто.
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За неделю на территории Беларуси обрушились два моста, сообщает МЧС.
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