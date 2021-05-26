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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пообещал открытый и демократичный референдум по новой Конституции Слова Лукашенко транслируют государственные СМИ в текстовом формате.

Напомним, что перед каждыми выборамиобещает, что они будут свободными и демократичными, но потом что-то идет не так.В среду в 10:00 началась встреча Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания. Она проходит в Овальном зале. Выступление Лукашенко завершилось около 11.00, он предложил задать вопросы. Но до этого выступят премьер-министри глава КГБПрямая трансляция обращения не ведется ни по телевидению, ни по радио. Слова Лукашенко транслируют государственные СМИ в текстовом формате.Как сообщалось, в Беларуси создана конституционная комиссия, которая до 1 августа должна представить предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.