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Лукашенко пообещал открытый и демократичный референдум по новой Конституции

26.05.2021 14:57 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко пообещал открытый и демократичный референдум по новой Конституции
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Референдум по новой Конституции пройдет «на высочайшем уровне - демократично и открыто», заявил в среду Александр Лукашенко на встрече с парламентариям и другим представителям общественности, сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Напомним, что перед каждыми выборами Александр Лукашенко обещает, что они будут свободными и демократичными, но потом что-то идет не так.

В среду в 10:00 началась встреча Лукашенко с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания. Она проходит в Овальном зале. Выступление Лукашенко завершилось около 11.00, он предложил задать вопросы. Но до этого выступят премьер-министр Роман Головченко и глава КГБ Иван Тертель.

Прямая трансляция обращения не ведется ни по телевидению, ни по радио. Слова Лукашенко транслируют государственные СМИ в текстовом формате.

Как сообщалось, в Беларуси создана конституционная комиссия, которая до 1 августа должна представить предложения по изменению Конституции для последующего их вынесения на республиканский референдум.
 
 
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Слова Лукашенко транслируют государственные СМИ в текстовом формате.
 
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