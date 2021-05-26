ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: Пусть Байден обсуждает Беларусь в Беларуси, чтобы Путину потом не извиняться

26.05.2021 14:59 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Лукашенко утверждает, что президент РФ Владимир Путин принес ему личные извинения за то, что ему, Путину, пришлось в разговоре с президентом США Джо Байден обсуждать белорусскую проблематику, не имея на то разрешения от Лукашенко.

Лукашенко, выступая в парламенте, отметил, что Путин и Байден во время телефонного разговора уже успели обсудить Беларусь и американскому лидеру, по словам пенсионера, пришлось оправдываться.

«В этом плане Путин очень порядочно поступил. Он мне потом звонил и извинялся, что без разрешения обсуждал Беларусь», - заявил Лукашенко.

По мнению Лукашенко, если Байден и Путин хотят обсуждать Беларусь, то пусть приезжают в синеокою и обсуждают.

"Публично хочу пригласить: если они хотят обсудить проблемы Беларуси, пусть приезжают к нам. Я встречу их достойно обоих, обсудим все проблемы. Выслушаю даже все гадости, которые Псаки ему напишет для того, чтобы он мне сказал. Будет откровенный разговор. А сидеть в Швейцарии и учить Путина проблемам Беларуси - это смешно", - сказал пенсионер.

"Вот мы с Путиным в пятницу будем Америку обсуждать (ред. – в Сочи, а не Майами). Я только не знаю, о чем Байден (Путин-то в теме) будет говорить по Беларуси. Я за него переживаю в том плане, чтобы ему хоть карту дали и он посмотрел, где эта Беларусь находится. Они ведь абсолютно не владеют обстановкой, ситуацией", - посетовал Лукашенко.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко утверждает, что президент РФ Владимир Путин принес ему личные извинения за то, что ему, Путину, пришлось в разговоре с президентом США Джо Байден...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Иране запретили майнить биткоины: в стране дефицит энергии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by