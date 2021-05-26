Небо закрывается. Как отменяют полеты из Беларуси, в Беларусь и над Беларусью

Свабода. Рейс "Белавиа" из Минска в Барселону сделал уже три круга над Брестской областью. Вероятно, польские воздушные власти не дают разрешение белорусскому борту на пересечение границы, передает





Ряд авиакомпаний уже поменяли маршруты полетов, чтобы не входить в воздушное пространство Беларуси.





В частности, официально о намерении облетать Беларусь заявили в странах Балтии, Польше, Великобритании, Франции, Финляндии.





Европейский совет призвал все страны Евросоюза не летать над Беларусью.





информация по состоянию на вечер 25 мая Обходят Беларусь и лоу-костеры Wizzair и Ryaniar, а также ряд других авиакомпаний -





Что происходит 26 мая









14:27

Польша не пускает самолет «Белавиа», летящий в Барселону.

Рейс "Белавиа" из Минска в Барселону сделал уже три колеса над Брестской областью. Вероятно, польские воздушные власти не дают разрешение белорусскому борту на пересечение границы.





14:17

Итальянская авиакомпания Alitalia будет облетать Беларусь в своих грузовых рейсах в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.





Финляндия запретила полеты "Белавиа".





13:46





Также ЕАСА рекомендовала облетать Беларусь и операторам третьих стран.





До завершения международного расследования инцидента, произошедшего 23 мая 2021 года, операторам, имеющим главное место дислокации в одном из государств-членов ЕС, приказано избегать операций в белорусском Национальном аэропорту "Минск" (UMMV).





Лететь можно только тогда, когда использование этого воздушного пространства считается необходимым для безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств.





Кроме того, операторам третьих стран, уполномоченных EASA, при проведении операций в рамках Евросоюза и внутри них рекомендуется избегать взаимодействия с белорусским воздушным пространством.





"Действия, сделанные Беларусью, тождественны созданию повышенного риска для безопасности данного полета. Они поставили под сомнение способность Беларуси гарантировать безопасную воздушную навигацию", - говорится в документе.





11:59





Что в небе





В воздушном пространстве Беларуси замечены рейсы авиакомпаний России, Китая, Казахстана, Молдовы, Сербии, Турции, Узбекистана, Индии, Марокко, а также грузовые рейсы, в том числе FedEx и DHL.





Авиакомпания LOT из Варшавы в Москву летит через Литву и Латвию, минуя Беларусь.





11:30





"Белавиа" не сможет летать в Чехию





Чехия с 28 мая приостанавливает работу авиакомпании "Белавиа". Такое решение принял 26 мая Совет безопасности, сообщил премьер-министр Карел Гауличак.





"Чешские авиалинии «изменят маршрут рейса "Прага — Москва". Они будут лететь через страны Балтии, а не через Беларусь, как до сих пор.





10:53

Канада порекомендовала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью

Канадские власти выразили возмущение насильственным перенаправлением самолета Ryanair в Минск и призвали немедленно освободить Романа Протасевича.





10:39

"Белавиа" отменила полеты в Великобританию, Латвию, Францию, Швецию, Украину.





25 мая





22:59

Латвия вводит ограничения на авиасообщение с Беларусью. Компания airBaltic с 27 мая приостанавливает полеты из Риги в Минск. В Риге сейчас проходит чемпионат мира по хоккею с участием сборной Беларуси, которой вскоре придется как-то возвращаться в Минск.





Агентство Reuters сообщило, что немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Минск, пока до 3 июня.





Ранее Европейский совет призвал всех перевозчиков Евросоюза избегать летать над Беларусью и закрыть небо и аэропорты Евросоюза для белорусских авиакомпаний. Вот что рассказывают пассажиры, которых затронул конфликт в белорусском небе.





Принятое 24 мая решение еще требует согласования с исполнительными властями Евросоюза, однако западные авиакомпании уже прекращают полеты в Минск.





Национальная авиакомпания "Белавиа" прошлый год закончила с миллионными потерями, имея самолеты в лизинге.