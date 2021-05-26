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Небо закрывается. Как отменяют полеты из Беларуси, в Беларусь и над Беларусью
Источник материала: Партизан
Прямо сейчас Польша по всей видимости не разрешает летящему в Барселону самолету Белавиа пролет над своей территорией
Рейс "Белавиа" из Минска в Барселону сделал уже три круга над Брестской областью.
Рейс "Белавиа" из Минска в Барселону сделал уже три круга над Брестской областью. Вероятно, польские воздушные власти не дают разрешение белорусскому борту на пересечение границы, передает
Ряд авиакомпаний уже поменяли маршруты полетов, чтобы не входить в воздушное пространство Беларуси.
В частности, официально о намерении облетать Беларусь заявили в странах Балтии, Польше, Великобритании, Франции, Финляндии.
Европейский совет призвал все страны Евросоюза не летать над Беларусью.
Обходят Беларусь и лоу-костеры Wizzair и Ryaniar, а также ряд других авиакомпаний -
Что происходит 26 мая
14:27
Польша не пускает самолет «Белавиа», летящий в Барселону.
Рейс "Белавиа" из Минска в Барселону сделал уже три колеса над Брестской областью. Вероятно, польские воздушные власти не дают разрешение белорусскому борту на пересечение границы.
14:17
Итальянская авиакомпания Alitalia будет облетать Беларусь в своих грузовых рейсах в связи с инцидентом с самолетом Ryanair.
Финляндия запретила полеты "Белавиа".
13:46
Также ЕАСА рекомендовала облетать Беларусь и операторам третьих стран.
До завершения международного расследования инцидента, произошедшего 23 мая 2021 года, операторам, имеющим главное место дислокации в одном из государств-членов ЕС, приказано избегать операций в белорусском Национальном аэропорту "Минск" (UMMV).
Лететь можно только тогда, когда использование этого воздушного пространства считается необходимым для безопасной эксплуатации в случае непредвиденных обстоятельств.
Кроме того, операторам третьих стран, уполномоченных EASA, при проведении операций в рамках Евросоюза и внутри них рекомендуется избегать взаимодействия с белорусским воздушным пространством.
"Действия, сделанные Беларусью, тождественны созданию повышенного риска для безопасности данного полета. Они поставили под сомнение способность Беларуси гарантировать безопасную воздушную навигацию", - говорится в документе.
11:59
Что в небе
В воздушном пространстве Беларуси замечены рейсы авиакомпаний России, Китая, Казахстана, Молдовы, Сербии, Турции, Узбекистана, Индии, Марокко, а также грузовые рейсы, в том числе FedEx и DHL.
Авиакомпания LOT из Варшавы в Москву летит через Литву и Латвию, минуя Беларусь.
11:30
"Белавиа" не сможет летать в Чехию
Чехия с 28 мая приостанавливает работу авиакомпании "Белавиа". Такое решение принял 26 мая Совет безопасности, сообщил премьер-министр Карел Гауличак.
"Чешские авиалинии «изменят маршрут рейса "Прага — Москва". Они будут лететь через страны Балтии, а не через Беларусь, как до сих пор.
10:53
Канада порекомендовала своим авиакомпаниям не летать над Беларусью
Канадские власти выразили возмущение насильственным перенаправлением самолета Ryanair в Минск и призвали немедленно освободить Романа Протасевича.
10:39
"Белавиа" отменила полеты в Великобританию, Латвию, Францию, Швецию, Украину.
25 мая
22:59
Латвия вводит ограничения на авиасообщение с Беларусью. Компания airBaltic с 27 мая приостанавливает полеты из Риги в Минск. В Риге сейчас проходит чемпионат мира по хоккею с участием сборной Беларуси, которой вскоре придется как-то возвращаться в Минск.
Агентство Reuters сообщило, что немецкая авиакомпания Lufthansa приостанавливает полеты в Минск, пока до 3 июня.
Ранее Европейский совет призвал всех перевозчиков Евросоюза избегать летать над Беларусью и закрыть небо и аэропорты Евросоюза для белорусских авиакомпаний. Вот что рассказывают пассажиры, которых затронул конфликт в белорусском небе.
Принятое 24 мая решение еще требует согласования с исполнительными властями Евросоюза, однако западные авиакомпании уже прекращают полеты в Минск.
Национальная авиакомпания "Белавиа" прошлый год закончила с миллионными потерями, имея самолеты в лизинге.
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Прямо сейчас Польша, по всей видимости, не разрешает летящему в Барселону самолету "Белавиа" пролет над своей территорией
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