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Белорусский спорт может оказаться за бортом международных соревнований

26.05.2021 15:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Многие спортсмены отказывались осуждать репрессии правящего режима, мотивируя это тем, дескать, политика нас не интересует. Но сейчас политики заинтересовалась ими.

Белорусский спорт может оказаться за бортом международных соревнований
Каким образом, об этом пишет политолог Валерий Карбалевич

"Закрытие воздушного сообщения Беларуси с Европой означает переход к какому-то новому качеству международного положения страны.

До сих пор рассуждения о международной изоляции Беларуси, о стране-изгое выглядели больше как некая метафора. Теперь это становится суровой реальностью. Такой вариант "железного занавеса" в постиндустриальную эпоху.

Какие могут быть последствия этой воздушной изоляции? Их много.

Прежде всего, прямые экономические. На виду немалые потери бюджета от решения европейских авиакомпаний не летать в Беларусь. В сложной ситуации окажется национальный перевозчик "Белавиа". Значительные потери понесет минский аэропорт. Вот пришло сообщение, что обрушились цены на белорусские евробонды.

Сильный удар нанесен по въездному туризму. Помните, какие большие усилия в последние годы делали власти, чтобы привлечь иностранных туристов? Был введен 30-дневный безвизовый режим для граждан 74 стран (почти вся Европа), прилетающих самолетом через минский аэропорт. Радостно рапортовали, как много приезжает туристов. Теперь это направление получения валюты будет сведено на нет.

Ну, а косвенные негативные последствия трудно подсчитать. Кто захочет инвестировать в страну-изгоя? Начнется отток капитала, как иностранного, так и белорусского. Порвется много контактов: научных, культурных, спортивных.

Кстати, о спорте. 

Какие международные соревнования в Беларуси, если самолеты не летают? И как белорусские сборные смогут участвовать в турнирах не на территории Беларуси? 

Как, например, футбольные клубы будут участвовать в еврокубках? Вряд ли кто захочет ехать в Минск за тысячи километров автобусом или поездом.

Нельзя считать невероятным, что белорусский спорт на определенное время вообще будет исключен из международных соревнований просто по техническим причинам: невозможность воздушного трансфера. 

А помните, как некоторые футболисты и хоккеисты в прошлом году говорили: нас политика не интересует? Вот сейчас политика заинтересовалась ими.

Также это огромный удар по контактам между людьми. Теперь, чтобы попасть в Европу, придется лететь через Москву, Стамбул или еще как-то. И кого будут ругать люди, оказавшиеся в сложном положении?

И снова о туризме. Как сейчас с отдыхом белорусов на Кипре? А также в Черногории и Албании? Хотя эти страны и не члены Евросоюза, а только кандидаты, но обычно они присоединяются ко всем санкциям.

Словом, приветствуем в новой реальности.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Многие спортсмены отказывались осуждать репрессии правящего режима, мотивируя это тем, дескать, политика нас не интересует. Но сейчас политики заинтересовалась...
 
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