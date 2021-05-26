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Боевая авиация США активизировала полеты возле границ Беларуси – Хренин
26.05.2021 15:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 мая – Sputnik. НАТО наращивает иностранное военное присутствие на территории сопредельных с нами государств, заявил в среду министр обороны Беларуси Виктор Хренин.
"Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь", - сказал Хренин.
Он подчеркнул, что "вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации Вооруженных сил Соединенных Штатов в воздушном пространстве сопредельных государств".
По словам министра, основные причины происходящего – устремление Североатлантического и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю. Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран – членов НАТО.
"Сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы. Происходящие процессы вокруг Беларуси - существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту", - отметил Хренин.
Для приема и размещения войск передового присутствия НАТО наши западные соседи продолжают совершенствовать военную инфраструктуру. Уже сегодня завершена модернизация пяти аэродромов, что в совокупности обеспечивает базирование до 200 боевых самолетов. Продолжается совершенствование еще семи.
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