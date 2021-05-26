Боевая авиация США активизировала полеты возле границ Беларуси – Хренин

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 26 мая – Sputnik. НАТО наращивает иностранное военное присутствие на территории сопредельных с нами государств, заявил в среду министр обороны Беларуси Виктор Хренин.

"Только за прошлую неделю отмечено три таких полета в 30 км от нашей государственной границы. Можно предположить, что в ходе них отрабатывается нанесение ракетно-бомбовых ударов по объектам Республики Беларусь", - сказал Хренин.

Он подчеркнул, что "вызывает озабоченность активизация демонстративных полетов стратегической бомбардировочной авиации Вооруженных сил Соединенных Штатов в воздушном пространстве сопредельных государств".

По словам министра, основные причины происходящего – устремление Североатлантического и Европейского союза беспрепятственно диктовать свою волю. Прямыми следствиями данных процессов являются высокая интенсивность разведывательной деятельности и мероприятий оперативной и боевой подготовки вооруженных сил стран – членов НАТО.

"Сегодня в обстановке вокруг нашей страны преобладают центробежные процессы. Происходящие процессы вокруг Беларуси - существенный удар по балансу сил в регионе, который повышает вероятность развития событий по югославскому варианту", - отметил Хренин.

Для приема и размещения войск передового присутствия НАТО наши западные соседи продолжают совершенствовать военную инфраструктуру. Уже сегодня завершена модернизация пяти аэродромов, что в совокупности обеспечивает базирование до 200 боевых самолетов. Продолжается совершенствование еще семи.