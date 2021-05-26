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Разное
Карикатура дня. «Один раз – не ХАМАС»
26.05.2021 —
Разное
|
Салiдарнасць
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Источник материала:
Салiдарнасць
Выступлению белорусского правителя в Овальном зале, где
в его спиче прозвучало
«ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения, посвящается…
Из Instagram Ёлкина
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Карикатура дня. «Один раз – не ХАМАС»
Выступлению белорусского правителя в Овальном зале, где в его спиче прозвучало «ХАМАС, не ХАМАС – это сегодня не имеет значения, посвящается…
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