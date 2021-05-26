Bloomberg: Евросоюз может ввести секторальные экономические санкции в отношении Беларуси. Тихановская – призвала ЕС

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Черногория анонсирует, что будет следовать внешней политике Европейского союза.

Евросоюз может ввести секторальные экономические санкции в отношении Беларуси из-за инцидента с самолетом компании Ryanair, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник в ЕС.

По словам собеседника, точные отрасли экономики еще не определены. Однако в статье в качестве основного кандидата упоминается производство калийных удобрений, которое вносит весомый процент в наполнение бюджета Беларуси, отмечает TUT.BY .

Кроме того, вводимые санкции могут затронуть авиакомпанию «Белавиа» и несколько десятков физических и юридических лиц, причастных к инциденту с рейсом Ryanair. Ожидается, что ЕС представит санкционный список 21 июня.

Глава МИД Черногории Джордже Радулович, в свою очередь, заявил, что Черногория будет следовать внешней политике Евросоюза в вопросе новых санкций против Беларуси.

Тем временем народный лидер Беларуси выступила в комитете по иностранным делам Европарламента.





– Я призываю Европарламент убедиться, что реакция международного сообщества не ограничится инцидентом с рейсом Ryanair. Ответ должен касаться ситуации в Беларуси в целом, иначе мы все столкнемся с такими ситуациями в будущем, поскольку Лукашенко превращает страну в европейскую Северную Корею – непрозрачную, непредсказуемую и опасную, – сказала политик.

Сообщается, что в своем выступлении Светлана Тихановская призвала ЕС:

– незамедлительно принять 4-й пакет санкций и объявить о начале разработки 5-го, а также запустить Комплексный план помощи ЕС для демократической Беларуси;

– публично проводить политику непризнания Лукашенко, дать понять России и другим государствам, что любые соглашения или контракты, подписанные с режимом, будут пересмотрены или аннулированы;

– отказывать в какой-либо финансовой поддержке правительственных запросов, воздержаться от новых инвестиций в Беларусь и новых кредитных линий белорусским банкам, а также запретить ввоз из Беларуси нефтепродуктов, калийных удобрений, изделий из металла, а также древесины и изделий из нее;

– усилить поддержку гражданского общества Беларуси, независимых медиа, разработать программы помощи для репрессированных белорусов.