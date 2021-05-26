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Американские санкции заставили молдавский банк прекратить операции с компаниями «Белнефтехима»
Источник материала: Навiны
Молдавский коммерческий банк ProCredit Bank, входящий в немецкую банковскую группу ProCredit Holding, предупредил клиентов о прекращении операций с компаниями белорусского концерна «Белнефтехим» из-за американских санкций.
«Сообщаем вам, что управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) изменило свою политику в отношении 9 компаний, находящихся под санкциями в Беларуси. Таким образом, платежи от и в пользу данных компаний и их подразделений (компании, где санкционированные компании владеют долей 50% и более уставного капитала) по новым контрактам невозможны», — говорится в сообщении ProCredit Bank.
Молдавский банк уточняет, что платежи от и в пользу белорусских компаний и их подразделений (компании, где санкционированные компании владеют долей 50% и более уставного капитала) на основании старых договоров возможны только до 3 июня «и только с целью прекращения деловых отношений».
«В то же время, учитывая, что ситуация может измениться в любой момент, банки-корреспонденты и банки-посредники могут принимать решение независимо от политики OFAC, существует риск того, что платежи будут заблокированы и впоследствии остановлены, без возврата денег плательщикам, даже если они являются законными, в соответствии с политикой OFAC, упомянутой выше», — подчеркивается в сообщении ProCredit Bank.
Как сообщалось, 19 апреля США
В конце марта пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что американская сторона рекомендует Минфину возобновить санкции в отношении девяти белорусских предприятий. Он заявил, что США заинтересованы в развитии двусторонних отношений с Беларусью, но события, произошедшие в стране после «сфальсифицированных президентских выборов», насилие и репрессивные тактики против мирных демонстрантов, наличие более 300 политзаключенных не могут быть проигнорированы.
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Молдавский коммерческий банк ProCredit Bank, входящий в немецкую банковскую группу ProCredit Holding, предупредил клиентов о прекращении операций с компаниями белорусского...
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