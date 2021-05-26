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Момент аварии с мотоциклистом попал на видео (видео)
Источник материала: Onliner
На записи видно, что мотоциклист начал движение от перекрестка в Гродно. В этот момент со стороны трассы М6 несколько автомобилей завершали поворот направо. Один из этих автомобилей начал перестроение в полосу, где двигался мотоциклист. Предположительно, касания с легковым автомобилем не было. Но мотоциклист, предугадывая удар, начал уклоняться от легковушки, потерял управление и упал.
Водитель легкового автомобиля уехал. Мотоциклисту помощь оказали медики. У него ушибы и ссадины левой руки и живота. На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ.
С AutoGrodno
В ГАИ региона также ищут водителя авто. Инспекторы, описывая обстоятельства аварии, употребляют фразы «при перестроении не уступил дорогу Kawasaki, создав ему аварийную обстановку. Мотоциклист прибегнул к экстренному торможению и упал на проезжую часть».
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На записи видно, что мотоциклист начал движение от перекрестка в Гродно. В этот момент со стороны трассы М6 несколько автомобилей завершали поворот направо. Один из...
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