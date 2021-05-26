Момент аварии с мотоциклистом попал на видео (видео)

Источник материала: Onliner

На записи видно, что мотоциклист начал движение от перекрестка в Гродно. В этот момент со стороны трассы М6 несколько автомобилей завершали поворот направо. Один из этих автомобилей начал перестроение в полосу, где двигался мотоциклист. Предположительно, касания с легковым автомобилем не было. Но мотоциклист, предугадывая удар, начал уклоняться от легковушки, потерял управление и упал.

Водитель легкового автомобиля уехал. Мотоциклисту помощь оказали медики. У него ушибы и ссадины левой руки и живота. На место ДТП прибыли сотрудники ГАИ.

С AutoGrodno связался мотоциклист. Портал публикует его пояснения: «Я уже показал инспекторам это видео, они признали, что водитель автомобиля совершил опасный маневр. Увы, номера машины не видны. Это красная Mitsubishi Carisma. Прошу отозваться свидетелей, вдруг вы можете подсказать номер этой машины, связаться можно по телефону: +375 29 578-75-16».





В ГАИ региона также ищут водителя авто. Инспекторы, описывая обстоятельства аварии, употребляют фразы «при перестроении не уступил дорогу Kawasaki, создав ему аварийную обстановку. Мотоциклист прибегнул к экстренному торможению и упал на проезжую часть».





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