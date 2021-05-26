В Иране запретили майнить биткоины: в стране дефицит энергии

Источник материала: Onliner

Власти Ирана ввели четырехмесячный запрет на майнинг криптовалют, особенно требовательных к потреблению энергии. Запрет вступает в силу сразу и продлится до 22 сентября. Президент страны Хасан Роухани, выступая на телевидении, отметил, что 85% майнингового оборудования потребляет энергию незаконно — добытчики работают без лицензии.

Решение принято на фоне отключений электроэнергии в стране из-за пиковых нагрузок, проявляющихся в итоге воцарившейся летней жары. Вопрос носит отчасти и политический характер по причине грядущих выборов: власти подвергаются критике за неспособность обеспечить поставки электроэнергии в этот период, сообщает Reuters.

Согласно данным аналитиков, на Иран приходится 4,5% вычислительных мощностей биткоина. Считается, что добыча криптовалюты исчисляется сотнями миллионов долларов и помогает стране обходить западные санкции.

Курс биткоина в настоящий момент составляет $39,7 тыс. за единицу, эфир оценивают в $2,8 тыс.



