ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Иране запретили майнить биткоины: в стране дефицит энергии

26.05.2021 15:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Власти Ирана ввели четырехмесячный запрет на майнинг криптовалют, особенно требовательных к потреблению энергии. Запрет вступает в силу сразу и продлится до 22 сентября. Президент страны Хасан Роухани, выступая на телевидении, отметил, что 85% майнингового оборудования потребляет энергию незаконно — добытчики работают без лицензии.

Решение принято на фоне отключений электроэнергии в стране из-за пиковых нагрузок, проявляющихся в итоге воцарившейся летней жары. Вопрос носит отчасти и политический характер по причине грядущих выборов: власти подвергаются критике за неспособность обеспечить поставки электроэнергии в этот период, сообщает Reuters.

Согласно данным аналитиков, на Иран приходится 4,5% вычислительных мощностей биткоина. Считается, что добыча криптовалюты исчисляется сотнями миллионов долларов и помогает стране обходить западные санкции.

Курс биткоина в настоящий момент составляет $39,7 тыс. за единицу, эфир оценивают в $2,8 тыс.

Видеокарты в Каталоге на складе магазинов


Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual 12GB GDDR6 NE63060019K9-190AD
4 отзыва
NVIDIA GeForce RTX 3060, базовая частота 1320 МГц, макс. частота 1777 МГц, 3584sp, частота памяти 15000 МГц, 192 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, HDMI, DisplayPort
3799 р.
2 предложения
Видеокарта Sapphire Pulse Radeon RX 580 8GB GDDR5 [11265-05]
3 отзыва
AMD Radeon RX 580, базовая частота 1257 МГц, макс. частота 1366 МГц, 2304sp, частота памяти 8000 МГц, 256 бит, доп. питание: 8 pin, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
2249 р.
1 предложение
Видеокарта MSI GeForce GTX 1650 Ventus XS OC 4GB GDDR5
2 отзыва
NVIDIA GeForce GTX 1650, базовая частота 1485 МГц, макс. частота 1740 МГц, 896sp, частота памяти 8000 МГц, 128 бит, 2 слота, DVI, HDMI, DisplayPort
821 р.
12 предложений
Сравнить эти товары →
Какие видеокарты сейчас можно купить?

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти Ирана ввели четырехмесячный запрет на майнинг криптовалют, особенно требовательных к потреблению энергии. Запрет вступает в силу сразу и продлится до 22...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко внимательно следит за работой конституционной комиссии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by