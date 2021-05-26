ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Самолет «Белавиа» не долетел до Барселоны и кружит над Беларусью. Что происходит?

26.05.2021 15:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Самолет «Белавиа», вылетевший сегодня из Минска в Барселону, не смог покинуть воздушное пространство Беларуси. По данным сервиса Flightradar, он кружит в районе Бреста. Одна из версий — самолет могла не пропустить польская сторона. Мы обратились в пресс-службу «Белавиа», чтобы узнать, что произошло.

Судя по данным Flightradar, самолет двигается по спирали над Пружанами и Березой. Сначала он летел в сторону Минска, теперь снова в сторону границы с Польшей.

«Пока информация уточняется, комментарий будет позже», — сказали в пресс-службе.

Самолет «Белавиа» не долетел до Барселоны и кружит над Беларусью. Что происходит?

В то же время, например, рейс в Варшаву пересек границу и продолжает полет над территорией Польши.

«РИА Новости» сообщает, что польское агентство гражданской авиации не допустило самолет «Белавиа», летевший в Барселону, в воздушное пространство страны.

«Самолет „Белавиа“ действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Беларусью», — сообщили в Польском агентстве гражданской авиации.

(будет дополнено)

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самолет «Белавиа», вылетевший сегодня из Минска в Барселону, не смог покинуть воздушное пространство Беларуси. По данным сервиса Flightradar, он кружит в районе Бреста....
 
Новости дня
Новости разные
 
Еўрапейскае агенцтва авіябяспекі заклікала пазбягаць паветранай прасторы Беларусі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.05.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by