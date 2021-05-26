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Самолет «Белавиа» не долетел до Барселоны и кружит над Беларусью. Что происходит?
Источник материала: Onliner
Самолет «Белавиа», вылетевший сегодня из Минска в Барселону, не смог покинуть воздушное пространство Беларуси. По данным сервиса Flightradar, он кружит в районе Бреста. Одна из версий — самолет могла не пропустить польская сторона. Мы обратились в пресс-службу «Белавиа», чтобы узнать, что произошло.
Судя по
«Пока информация уточняется, комментарий будет позже», — сказали в пресс-службе.
В то же время, например, рейс в Варшаву пересек границу и продолжает полет над территорией Польши.
«РИА Новости»
«Самолет „Белавиа“ действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Беларусью», — сообщили в Польском агентстве гражданской авиации.
(будет дополнено)
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Самолет «Белавиа», вылетевший сегодня из Минска в Барселону, не смог покинуть воздушное пространство Беларуси. По данным сервиса Flightradar, он кружит в районе Бреста....
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