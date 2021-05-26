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Лукашенко пригрозил Западу третьей мировой войной
Источник материала: UDF
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По его словам, истинной целью «западных стратегов» является Россия, против которой уже активно работает «один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике».
«Мы оказались на передовой не холодной, уже ледяной войны, - сказал Лукашенко. - И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война. В этой войне Беларусь не рассчитывает на победу, но даже если останется в одиночку, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику» (цитаты по РИА Новости).
«Нет смысла шатать Беларусь, - обратился он к недоброжелателям. - Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Остановитесь!»
Анонсированные Евросоюзом новые экономические санкции, к которым могут присоединиться США, по словам Лукашенко, показывали, что массовые протесты в Беларуси уже невозможны, а противник перешел «от организации бунтов к этапу удушения».
Ответом Минска станет поток наркотрафика в направлении Европы. «Мы останавливали наркотики и мигрантов - теперь будете сами их есть и ловить», - заявил Лукашенко.
«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии», - продолжил он, добавив, что жесткие меры в отношении оппозиции «могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния», но они оправданы и «жизненно важны» для страны.
Что касается принудительной посадки рейса Ryanair для ареста находившегося на борту основателя NEXTA Романа Протасевича, то, по словам Лукашенко, эти действия были законны и оправданы «защитой людей по всем международным правилам».
Из покинувших самолет в Минске «сделали фейковых сотрудников КГБ», но они просто вышли, чтобы не лететь из Вильнюса, пояснил Лукашенко.
Якобы поступившее сообщение о минировании лайнера, которым белорусские власти оправдывают подъем истребителя для его сопровождения, по словам Лукашенко, пришло из Швейцарии. Группировка ХАМАС, которой Минск приписывал угрозу взрыва, напомним, опровергла свою причастность к инциденту.
Национальный перевозчик «БелАвиа», которому закрыли воздушное пространство и аэропорты ЕС, будет летать над нейтральным водами Средиземного моря и Балтики, а также над Северным полюсом, заявил Лукашенко: «Никто нам это не запретит».
В случае усиления санкции Беларусь может ввести эмбарго на ввоз товаров и ограничить транзит грузов по своей территории, заявил в свою очередь премьер Роман Головченко.
Запад, по его словам, через сеть провокаторов и агентов атаковал финансовую систему страны, но «операция с треском провалилась»: белорусский рубль стабилен, приток валюты в банки превышает ее отток.
«Предлагаем отрезвиться и подумать еще раз, перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей», - сказал Головченко.
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По его словам, истинной целью «западных стратегов» является Россия.
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