Источник материала: UDF



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«Мы оказались на передовой не холодной, уже ледяной войны, - сказал Лукашенко. - И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война. В этой войне Беларусь не рассчитывает на победу, но даже если останется в одиночку, цель - нанести неприемлемый ущерб противнику» (цитаты по РИА Новости).

«Нет смысла шатать Беларусь, - обратился он к недоброжелателям. - Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать. Остановитесь!»

«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии», - продолжил он, добавив, что жесткие меры в отношении оппозиции «могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния», но они оправданы и «жизненно важны» для страны.

«Предлагаем отрезвиться и подумать еще раз, перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны, в которой не будет победителей», - сказал Головченко.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко пригрозил Западу третьей мировой войной По его словам, истинной целью «западных стратегов» является Россия.