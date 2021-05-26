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Польша не пустила самолет "Белавиа" в свое воздушное пространство
Источник материала: Партизан
Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании "Белавиа",
Речь идет о самолете "Белавиа", выполнявшего рейс Минск – Барселона.
"Самолет "Белавиа" действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Беларусью", - рассказал собеседник агентства.
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Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", сообщил РИА Новости представитель Польского агентства гражданской...
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