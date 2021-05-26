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Польша не пустила самолет "Белавиа" в свое воздушное пространство

26.05.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", сообщил РИА Новости представитель Польского агентства гражданской авиации.

Речь идет о самолете "Белавиа", выполнявшего рейс Минск – Барселона.

"Самолет "Белавиа" действительно не был допущен в воздушное пространство Польши. Европейское агентство авиационной безопасности рекомендовало не допускать белорусские самолеты в воздушное пространство Евросоюза, а Польша является пограничной страной с Беларусью", - рассказал собеседник агентства.
 
Теги: Минск
 
 
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Польша не допустила в свое воздушное пространство самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", сообщил РИА Новости представитель Польского агентства гражданской...
 
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