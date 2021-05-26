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Эксперт - еще об одном важном аспекте запрета полетов для беларуских самолетов

26.05.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

24 мая саммит глав государств Евросоюза постановил запретить беларуским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией Евросоюза.

Эксперт - еще об одном важном аспекте запрета полетов для беларуских самолетов

Но дело в том, что в решении ЕС речь идет не о "Белавиа" конктретно, а о беларуских авиакомпаниях вообще.

В этой связи эксперт Егор Лебедок обращает внимание на транспортные авиаперевозки.

"Введение запретов на пролеты «Белавиа» может быть таким образом распространено и на запрет полетов других авиакомпаний Беларуси – транспортных, - пишет Лебедок. 

В Беларуси есть четыре основных транспортных авиакомпании, работающие за рубежом:

- Унитарное предприятие «РубиСтар» (5 самолетов  АН-12, 2 самолета ИЛ-76, 1 Boeing 747-400 BCF)

- Rada Airlines (2 грузовых самолета Ил-62М)

- ООО «Генекс» (1 самолет Ан-26Б), штат компании около 45 человек

- ОАО «Трансавиаэкспорт» (13 самолетов Ил-76ТД и один Boeing 747-329SF)

Самолеты всех указанных кампаний летают над странами Европы. ООО «Генекс» сотрудничает с LOT, Lufthansa, Czech Airlines, хотя объемы грузоперевозок, конечно, маленькие. 

Более интересны три остальные кампании. Все они замечены в перевозках вооружений, комплектующих и боеприпасов. Но стоит отметить, что в большинстве своем они если и перевозят ВВТ, то между другими странами и не так часто беларуские.

Основной, скажем так, хаб по перевозке такого рода грузов – это Сербия (кандидат в члены ЕС). Трансавиаэкпорт и Rada Airlines в 2020 году имели допуск к перевозке опасных грузов в/из Сербии. 

Еще одна страна такого плана – Болгария. Основные направления полетов РубиСтар в прошлые годы - это Сербия, Болгария, ОАЭ, Индия, Ирак, Нигер, Турция, Малайзия и др. 

Самолеты РубиСтар выполняли полеты для миссий ООН и Красного креста. Для ООН работала и Трансавиаэкпорт, во время выполнения одной из миссий ООН в Сомали в 2007 году был сбит Ил-76, все находившиеся на борту 11 наших граждан погибли.

Стоимость перевозок особых грузов сильно зависит от назначения, пункта доставки и др. Оценку можно сделать по одной из закупок 140-го ремонтного завода в 2017 году. Доставка спецгруза массой до 82 т (похоже на два танка Т-72) в Уганду самолетом типа ИЛ-76 или Boing (1-2 рейса) оценивалась в 200 тыс. долларов.
 
Трансавиаэкспорт - самая крупная из указанных выше авиакомпаний. Доля авиакомпании в общенациональном грузообороте воздушным транспортом около 62%. Среднесписочная численность работников 250 человек. Фактически, это государственная организация (доля государства в уставном фонде этой организации составляет 99,8468%). 

Выручка за 2020 год составила 71,1 млн. рублей, а чистая прибыль 4,3 млн. руб. (в 2019-м компания сработала в убыток на 7,8 млн. руб.). Таким образом, запрет деятельности данной и других компаний в Европе не будет серьезным прямым ударом по финансам Беларуси, но серьезно скажется на самих авиаперевозчиках. 

Правда, учитывая специфику доставляемых грузов, от запрета полетов указанных компаний над ЕС, Великобританией и Украиной могут быть серьезные издержки по другим аспектам внешней торговли и политических договоренностей.
 
 
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24 мая саммит глав государств Евросоюза постановил запретить беларуским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты ЕС и совершать полеты над территорией...
 
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