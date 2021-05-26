Эксперт - еще об одном важном аспекте запрета полетов для беларуских самолетов

многие страны уже закрыли свои аэропорты для национального беларуского авиаперевозчика "Белавиа". Это решение еще не вступило в силу, но





Но дело в том, что в решении ЕС речь идет не о "Белавиа" конктретно, а о беларуских авиакомпаниях вообще.





Егор Лебедок обращает внимание на транспортные авиаперевозки. В этой связи экспертна транспортные авиаперевозки.





"Введение запретов на пролеты «Белавиа» может быть таким образом распространено и на запрет полетов других авиакомпаний Беларуси – транспортных, - пишет Лебедок.





В Беларуси есть четыре основных транспортных авиакомпании, работающие за рубежом:





- Унитарное предприятие «РубиСтар» (5 самолетов АН-12, 2 самолета ИЛ-76, 1 Boeing 747-400 BCF)





- Rada Airlines (2 грузовых самолета Ил-62М)





- ООО «Генекс» (1 самолет Ан-26Б), штат компании около 45 человек





- ОАО «Трансавиаэкспорт» (13 самолетов Ил-76ТД и один Boeing 747-329SF)





Самолеты всех указанных кампаний летают над странами Европы. ООО «Генекс» сотрудничает с LOT, Lufthansa, Czech Airlines, хотя объемы грузоперевозок, конечно, маленькие.





Более интересны три остальные кампании. Все они замечены в перевозках вооружений, комплектующих и боеприпасов. Но стоит отметить, что в большинстве своем они если и перевозят ВВТ, то между другими странами и не так часто беларуские.





Основной, скажем так, хаб по перевозке такого рода грузов – это Сербия (кандидат в члены ЕС). Трансавиаэкпорт и Rada Airlines в 2020 году имели допуск к перевозке опасных грузов в/из Сербии.





Еще одна страна такого плана – Болгария. Основные направления полетов РубиСтар в прошлые годы - это Сербия, Болгария, ОАЭ, Индия, Ирак, Нигер, Турция, Малайзия и др.





Самолеты РубиСтар выполняли полеты для миссий ООН и Красного креста. Для ООН работала и Трансавиаэкпорт, во время выполнения одной из миссий ООН в Сомали в 2007 году был сбит Ил-76, все находившиеся на борту 11 наших граждан погибли.





Стоимость перевозок особых грузов сильно зависит от назначения, пункта доставки и др. Оценку можно сделать по одной из закупок 140-го ремонтного завода в 2017 году. Доставка спецгруза массой до 82 т (похоже на два танка Т-72) в Уганду самолетом типа ИЛ-76 или Boing (1-2 рейса) оценивалась в 200 тыс. долларов.

Трансавиаэкспорт - самая крупная из указанных выше авиакомпаний. Доля авиакомпании в общенациональном грузообороте воздушным транспортом около 62%. Среднесписочная численность работников 250 человек. Фактически, это государственная организация (доля государства в уставном фонде этой организации составляет 99,8468%).





Выручка за 2020 год составила 71,1 млн. рублей, а чистая прибыль 4,3 млн. руб. (в 2019-м компания сработала в убыток на 7,8 млн. руб.). Таким образом, запрет деятельности данной и других компаний в Европе не будет серьезным прямым ударом по финансам Беларуси, но серьезно скажется на самих авиаперевозчиках.





Правда, учитывая специфику доставляемых грузов, от запрета полетов указанных компаний над ЕС, Великобританией и Украиной могут быть серьезные издержки по другим аспектам внешней торговли и политических договоренностей.