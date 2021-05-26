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В БГУ на каждом факультете с 1 сентября появятся преподаватели-тьюторы. Кто это?

26.05.2021 15:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Преподаватели-тьюторы будут работать на всех факультетах Белорусского государственного университета с нового учебного года. О нововведении на «Радио-Минск» рассказала проректор по учебной работе и образовательным инновациям вуза доктор юридических наук Оксана Здрок, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости».

— Преподаватель-тьютор не ведет какой-то определенный предмет. Это отдельная педагогическая позиция. Такой специалист в университете оказывает консультационную помощь, — уточнила гостья программы. — Мы обучили наших первых тьюторов — они уже начали работать. А с 1 сентября такие преподаватели появятся на каждом факультете БГУ. Это педагоги, которые помогают студентам выстроить свою индивидуальную образовательную траекторию. Например, молодой человек поступает на определенную специальность, но в процессе обучения имеет возможность развиваться и параллельно осваивать другие направления, в том числе на других факультетах, углубиться в научную деятельность, готовиться к поступлению в магистратуру, аспирантуру, заниматься общественной деятельностью. Тьютор помогает сориентироваться в инфраструктуре вуза, поскольку хорошо знает программы всех факультетов. Работает такой преподаватель по запросу студента, развивает в нем так называемые сэлф-компетенции: саморазвитие, саморефлексию, самоорганизацию. Эти навыки востребованы на рынке труда.

О. Здрок привела пример: на факультете журналистики учится студент, который параллельно решил осваивать курс юрфака «Гражданский процесс». Девушка с того же факультета изучает дисциплину «Теневая экономика», которую преподают на факультете международных отношений. А юноша из Института теологии БГУ решил параллельно обучиться IT-специальности.
 
Теги: Минск
 
 
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Преподаватели-тьюторы будут работать на всех факультетах Белорусского государственного университета с нового учебного года. О нововведении на...
 
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