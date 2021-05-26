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Орбакайте рассказала о самом незабываемом подарке Пугачевой
26.05.2021 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Кристина Орбакайте рассказала о самом незабываемом сюрпризе в жизни - подарке, полученном от мамы Аллы Пугачевой.
25 мая Орбакайте отметила свой 50-й день рождения и стала гостьей передачи "Вечерний Ургант". В студию артистка вошла в сногсшибательном образе - белом комбинезоне из атласа с глубоким декольте и рукавами-фонариками. Появление Орбакайте на экранах запомнилось зрителям не только благодаря ее образу, но и откровенным признаниям.
Во время беседы с ведущим Иваном Ургантом певица рассказала о том, как обычно проходит ее день рождения и вспомнила лучшие моменты из прошлого.
Орбакайте призналась, что с детства старается отмечать торжество вместе с мамой, ведь примадонна умела устраивать самые фееричные развлечения и дарила особенные подарки.
Самый запоминающийся презент от Пугачевой - фотоаппарат мыльница, который Пугачева привезла с гастрольного тура по Японии.
"Он был такой зелененький и хорошенький", - вспомнила певица с улыбкой на лице.
Алла Борисовна также не перестает баловать уже взрослую дочь и часто покупает для нее красивую одежду, которая занимает большую часть шкафа Кристины.
В честь дня рождения Орбакайте Sputnik
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В честь своего юбилея артистка пришла в студию к Ивану Урганту и поделилась редкими откровениями из личной жизни.
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