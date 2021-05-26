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Орбакайте рассказала о самом незабываемом подарке Пугачевой

26.05.2021 15:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Кристина Орбакайте рассказала о самом незабываемом сюрпризе в жизни - подарке, полученном от мамы Аллы Пугачевой.

25 мая Орбакайте отметила свой 50-й день рождения и стала гостьей передачи "Вечерний Ургант". В студию артистка вошла в сногсшибательном образе - белом комбинезоне из атласа с глубоким декольте и рукавами-фонариками. Появление Орбакайте на экранах запомнилось зрителям не только благодаря ее образу, но и откровенным признаниям.

Во время беседы с ведущим Иваном Ургантом певица рассказала о том, как обычно проходит ее день рождения и вспомнила лучшие моменты из прошлого.

Орбакайте призналась, что с детства старается отмечать торжество вместе с мамой, ведь примадонна умела устраивать самые фееричные развлечения и дарила особенные подарки.

Самый запоминающийся презент от Пугачевой - фотоаппарат мыльница, который Пугачева привезла с гастрольного тура по Японии.

"Он был такой зелененький и хорошенький", - вспомнила певица с улыбкой на лице.

Алла Борисовна также не перестает баловать уже взрослую дочь и часто покупает для нее красивую одежду, которая занимает большую часть шкафа Кристины.

В честь дня рождения Орбакайте Sputnik собрал лучшие снимки из фотоальбома певицы и предлагает проследить за эволюцией звезды.

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В честь своего юбилея артистка пришла в студию к Ивану Урганту и поделилась редкими откровениями из личной жизни.
 
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