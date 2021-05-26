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Скриншот дня. Семь кругов «Белавиа»

26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В небе над Брестской областью.

Скриншот дня. Семь кругов «Белавиа»

В среду самолет «Белавиа», следующий рейсом Минск-Барселона, у польской границы в последний момент ушел на разворот и кружил над Брестской областью, после чего направился в белорусскую столицу.

Позже стало известно, что он не был допущен в польское небо. Причина: лежащая далее по маршруту Франция запретила ему пролет.

За передвижениями белорусского самолета в режиме реального времени наблюдали десятки тысяч человек. 

 
Теги: Минск
 
 
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В небе над Брестской областью.
 
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