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Скриншот дня. Семь кругов «Белавиа»
26.05.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В небе над Брестской областью.
В среду самолет «Белавиа», следующий рейсом Минск-Барселона, у польской границы в последний момент
Позже стало известно, что он не был допущен в польское небо. Причина: лежащая далее по маршруту Франция запретила ему пролет.
За передвижениями белорусского самолета в режиме реального времени наблюдали десятки тысяч человек.
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В небе над Брестской областью.
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