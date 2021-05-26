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Ловушка не только для Протасевича. Лукашенко стало труднее сопротивляться Путину
Источник материала: Навiны
Александр Лукашенко ожидаемо не стал посыпать голову пеплом за
Прозвучала и явная апелляция к Кремлю: мол, внешние и внутренние враги «перешли от организации бунтов к этапу удушения. Идет поиск новых уязвимостей, и это направлено не только на нас: мы для них полигон, экспериментальная площадка перед броском на восток. Апробировав у нас, они пойдут туда».
Подтекст прозрачен: российскому руководству для его же блага нужно всячески поддерживать и защищать белорусского союзника, принимающего-де на себя первый удар.
На какие аудитории работает белорусский вождь?
Условно-оправдательные нотки
Но здесь заядлый оппонент цинично заметит: из этих соображений проще всего было бы не разворачивать борт, находившийся в двух минутах лёта от Литвы, а дать ему пересечь границу. И дальше это была бы уже головная боль Вильнюса, с которым Минск на ножах. А так самолет с вероятной бомбой заставили пролететь над половиной Беларуси. Где логика?
Также Лукашенко заявил о террористе на борту, очевидно имея в виду Протасевича. Да, тот внесен в соответствующий список белорусским КГБ, как и Светлана Тихановская, и Павел Латушко, которых пытаются
В любом случае Протасевич не представлял угрозы борту Ryanair. Так что аргументы, прозвучавшие в Овальном зале, вряд ли переубедят поставленных на уши этой историей западных политиков и обывателей.
Впрочем, вряд ли Лукашенко на это и рассчитывает. Равно как и на переубеждение тех белорусов, которые выходили в прошлом году на
Выступление главы режима рассчитано прежде всего на то, чтобы поднять боевой дух своих сторонников (прозвучал призыв «мобилизоваться по максимуму»), показать электоральному болоту, что власть тверда и вариантов нет. Противников же решено
Также Лукашенко ориентируется и на российскую аудиторию, играя на распространенных там антизападных настроениях. Показывает: мы одной крови, нам надо быть в одном окопе (и, конечно же, негоже скупиться на поддержку союзника).
Власти наносят неприемлемый ущерб продвинутой части собственного народа
Лукашенко провозгласил, что цель властей в воображаемой
Но вопреки страшилкам никакой войны в буквальном смысле слова не предвидится — хотя бы потому, что в НАТО нет безумцев, готовых напасть на союзницу ядерной России. А непризнание Лукашенко легитимным лидером и санкции против Минска — это лишь реакция Запада на брутальный сюжет прошлогодней электоральной кампании. До этого ведь была фаза разрядки и санкции, напротив, снимали (Брюссель) или замораживали (Вашингтон).
Однако к трезвому анализу причин жестокого внутри- и внешнеполитического кризиса белорусская властная верхушка, похоже, в принципе не готова.
Например, Лукашенко заявил сегодня в Овальном зале, имея в виду прошлогодние
Да, Минск пытается вводить контрсанкции (сегодня премьер Роман Головченко пригрозил зарубежным недругам новыми мерами — «от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита»), но сильно укусить Запад не может: не тот потенциал. Чаще получается в духе «назло маме уши отморожу».
Так что неприемлемый ущерб де-факто наносится в основном сторонникам перемен внутри страны, продвинутой части белорусского общества. Продолжается, в частности,
Минск, видимо, рассчитывает на то, что при таком брутальном подходе у мягкотелого Запада дрогнут нервы, сработает гуманизм, он пожалеет свою «пятую колонну» и не станет перегибать с санкциями. А не пожалеет — так ей и надо, все равно нужна зачистка перед
Последствия оказываются жестче, чем предполагали в Минске
Другой
Тирада бодряческая, но самом деле на восточном направлении все очень сложно. Китай, например, явно не в восторге от того, что конфронтация Минска с Европой усиливается, поскольку Беларусь для Пекина важна именно как ворота или перевалочная база на пути в Старый Свет. А если синеокая республика в
В рамках ЕАЭС же львиная доля экономических связей приходится на Россию. А Москва сейчас не торопится открывать закрома перед белорусским партнером, вынуждая его пойти на ряд
Скандал с посадкой лайнера и захватом Протасевича грозит Лукашенко еще большей изоляцией, что Кремлю только на руку (более того, конспирологическая версия гласит, что к этому сюжету приложили руку российские спецслужбы).
Понятно, что белорусскому руководству выгодно максимально вовлечь Россию в перебранку с Западом на почве истории с посадкой ирландского борта и пленением опозиционера-эмигранта. И на пропагандистском, пиаровском уровне Москва здесь в целом на стороне Минска, хоть особо не усердствует.
Но риторика риторикой, а по сути опытнейший и хладнокровный Владимир Путин имеет все возможности использовать новую, мягко говоря, трудную ситуацию белорусского визави, чтобы прижать его на предстоящих 28 мая переговорах в Сочи. Возможные темы: союзные программы (бывшие дорожные карты интеграции), российские военные базы в Беларуси, конституционная реформа и транзит власти. Все эти темы очень дискомфортны для Лукашенко.
Сегодня он сам упомянул о грядущих переговорах, причем почему-то стал уверять, что России не нужна «такая головная боль», как
Тем временем ситуация на западном направлении складывается для Лукашенко, похоже, намного жестче (и в
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