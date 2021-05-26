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В центре Минска продают трешку по цене однокомнатной квартиры. Но есть нюанс

26.05.2021 15:59 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

На аукцион выставили интересный лот — трехкомнатную квартиру в 650 метрах от станции метро «Площадь Якуба Коласа». Торги за трешку в доме по ул. Золотая Горка, 6а начнутся всего со 140 тыс. рублей, или $55,6 тыс. Цена заманчивая, но есть нюанс.

Квартира находится на первом этаже кирпичной двухэтажки 1952 года строительства. Площадь трешки — 54,9 кв. м, высота потолков — 2,8 метра. В квартире есть три изолированные комнаты, кухня площадью 7,5 «квадрата» и веранда около 10 квадратных метров.

В центре Минска продают трешку по цене однокомнатной квартиры. Но есть нюанс

Продается объект под полный ремонт. Но главный сюрприз — отсутствие всех коммуникаций.

«Дом отключен от всех коммуникаций (отсутствуют теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, водоснабжение), требуется проведение ремонта», — комментирует организатор торгов.

 

В центре Минска продают трешку по цене однокомнатной квартиры. Но есть нюанс

В центре Минска продают трешку по цене однокомнатной квартиры. Но есть нюанс

В центре Минска продают трешку по цене однокомнатной квартиры. Но есть нюанс

В центре Минска продают трешку по цене однокомнатной квартиры. Но есть нюанс

В центре Минска продают трешку по цене однокомнатной квартиры. Но есть нюанс

К слову, работы по восстановлению коммуникаций, ремонту и благоустройству прилегающей территории лягут на плечи победителя аукциона (или единственного участника несостоявшихся торгов). В доме всего 4 квартиры, жилых пока нет. Состоится аукцион 22 июня 2021 года, стартовая цена лота — 140 тыс. рублей.

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На аукцион выставили интересный лот — трехкомнатную квартиру в 650 метрах от станции метро «Площадь Якуба Коласа». Торги за трешку в доме по ул. Золотая Горка, 6а...
 
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