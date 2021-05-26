«Экспорт для нас закрыт». Эксперт рассказал, что для нас значит запрет поставки электроэнергии в Украину

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что Украина запретила поставки электроэнергии из Беларуси и России до 1 октября этого года. Официальных комментариев со стороны нашего правительства пока не последовало. За разъяснением ситуации мы обратились к эксперту в области энергетики, популяризатору науки Андрею Косько. По его словам, это событие для нашей энергосистемы неприятное, но все же не критичное.

— Прежде всего, стоит отметить, что импорт электроэнергии запрещен не только из Беларуси, но и из России. Кроме того, такой запрет был весьма ожидаем.

В первом квартале 2021 года объемы поставок электроэнергии в Украину из Беларуси и России резко выросли из-за повышенного спроса на электроэнергию в Украине из-за холодной зимы. В этом смысле стоит обратить внимание, что запрет на импорт введен до 1 октября 2021 года, то есть украинские власти не исключают, что поставки электроэнергии могут быть возобновлены, если погодные условия в следующем году будут такими же, как и в этом.

Из слов председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка нетрудно сделать вывод, что запрет на импорт не является однозначно позитивной мерой и может привести к злоупотреблениям и манипуляциям на рынке.

Разумеется, для высших должностных лиц Украины импорт электроэнергии из Беларуси, и тем более из России, политически дискомфортен, что также оказывает влияние на торговлю. По большому счету электроэнергию Украине приходится закупать у нас скорее из-за острой необходимости, чем из экономической целесообразности, хотя электроэнергия в России и Беларуси дешевле, чем в Украине.

Для Беларуси Украина не была надежным и стабильным рынком сбыта электроэнергии, поэтому запрет импорта — событие, без сомнений, неприятное, но не критичное для энергосистемы Беларуси. Основным рынком сбыта был и остается внутренний рынок. С другой стороны, Украина оставалась единственной страной, куда экспорт электроэнергии из Беларуси в принципе осуществлялся, и, к сожалению, до октября этот рынок для нас закрыт, — рассказал Андрей Косько.

Минэнерго: «Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета»

Чуть позже в Министерстве энергетики тоже прокомментировали ситуацию. В пресс-службе Onliner сообщили, что принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны.

— Объемы поставок белорусской электроэнергии в Украину до принятия решения о запрете ее импорта Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, были незначительными. Поэтому принятые Украиной меры вряд ли можно назвать чувствительными для белорусской стороны.

Запрет на поставку электроэнергии из Беларуси в Украину действовал и ранее — с апреля по декабрь 2020 года. После его окончания коммерческие перетоки электроэнергии возобновились и в условиях неблагоприятных погодных условий в зимний период украинская сторона неоднократно обращалась к Беларуси с просьбой о поставках электроэнергии, необходимой для обеспечения устойчивой работы своей энергосистемы. Наша страна оказывала такую помощь и предоставляла необходимый резерв мощности.

Громкие заявления о намерении Украины прекратить импорт белорусской электроэнергии ранее звучали неоднократно. Вопрос в том, не столкнутся ли наши украинские партнеры сами с последствиями от введенного запрета.

Позиция белорусской стороны в этом вопросе остается неизменной: мы нацелены на конструктивное взаимодействие, и, если это потребуется, готовы организовать поставки электроэнергии в Украину, — прокомментировали в пресс-службе.