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В Березовке простились с Витольдом Ашурком

26.05.2021 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Березовке (Лидский район Гродненской области) сегодня простились с политзаключенным Витольдом Ашурком, который скончался в шкловской колонии.

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

Фактически прощание началось накануне вечером. Проститься с Витольдом Ашурком пришли сотни жителей Березовки и Лиды, приехали активисты из Минска, Гродно, Могилева, Барановичей, Новогрудка, Горок.

Общественное прощание длилось до 13 часов, затем люди прошли по центральной улице в костел Сошествия Святого Духа, где состоялась поминальная служба. Похоронен Витольд Ашурок на городском кладбище.

Сегодня в Березовке много милиции. Машины на въезде в город останавливали, проверяли документы, некоторые автомобили обыскивали. Особое внимание правоохранители проявляли к микроавтобусам.

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

В Березовке простились с Витольдом Ашурком

18 января суд Лидского района признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Отбывать наказание политзаключенного отправили в колонию № 17 Шклова.

О смерти Витольда Ашурка родственникам сообщили вечером 21 мая. Предварительной причиной смерти назвали остановку сердца. Тело родственникам выдали только 25 мая.

Во время выдачи тела оказалось, что у Витольда Ашурка полностью забинтована голова, виден был только рот. Брату скончавшегося объяснили, что эти повреждения связаны с тем, что тело уронили, когда доставали из холодильника. При составлении предварительного свидетельства о смерти присутствовал человек в штатском.

В тот же день пресс-служба Следственного комитета заявила, что в ходе судмедэкспертизы признаков криминального характера смерти 50-летнего Витольда Ашурка не выявлено.

СК также разместил на своем сайте видеоролик, который состоит из нарезки записей устройства наблюдения, установленного в верхнем углу камеры. Видеозапись вызвала много вопросов у близких Ашурка и представителей общественности.

 

 

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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В Березовке (Лидский район Гродненской области) сегодня простились с политзаключенным Витольдом Ашурком, который скончался в шкловской колонии.
 
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