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В Березовке простились с Витольдом Ашурком
Источник материала: Навiны
В Березовке (Лидский район Гродненской области) сегодня простились с политзаключенным Витольдом Ашурком, который скончался в шкловской колонии.
Фактически прощание началось накануне вечером. Проститься с Витольдом Ашурком пришли сотни жителей Березовки и Лиды, приехали активисты из Минска, Гродно, Могилева, Барановичей, Новогрудка, Горок.
Общественное прощание длилось до 13 часов, затем люди прошли по центральной улице в костел Сошествия Святого Духа, где состоялась поминальная служба. Похоронен Витольд Ашурок на городском кладбище.
Сегодня в Березовке много милиции. Машины на въезде в город останавливали, проверяли документы, некоторые автомобили обыскивали. Особое внимание правоохранители проявляли к микроавтобусам.
18 января суд Лидского района признал Ашурка виновным в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и нападении на милиционера во время акции протеста в районном центре 9 августа 2020 года. Ему было назначено наказание в виде
О смерти Витольда Ашурка родственникам
Во время выдачи тела оказалось, что у Витольда Ашурка полностью забинтована голова, виден был только рот. Брату скончавшегося объяснили, что эти повреждения связаны с тем, что тело уронили, когда доставали из холодильника. При составлении предварительного свидетельства о смерти присутствовал человек в штатском.
В тот же день пресс-служба Следственного комитета
СК также разместил на своем сайте видеоролик, который состоит из нарезки записей устройства наблюдения, установленного в верхнем углу камеры. Видеозапись вызвала много вопросов у близких Ашурка и представителей общественности.
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