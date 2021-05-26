Чехия и Финляндия запретили полеты «Белавиа» на свои территории

В связи с решением правительств Финляндии и Чехии «Белавиа» вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В Финляндию полеты прекращаются минимум по 29 октября, в Чехию — по 30 июня.





Пассажиры, у которых куплены авиабилеты в указанные промежутки времени, смогут изменить дату вылета или вернуть их полную стоимость без штрафов, уточнила пресс-служба перевозчика.

Полеты «Белавиа» в Европе стали запрещать после захвата по приказу Александра Лукашенко блогера Романа Протасевича, который летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс. Для этого задействовали истребитель с ракетами «воздух — воздух».