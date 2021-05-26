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Чехия и Финляндия запретили полеты «Белавиа» на свои территории

26.05.2021 15:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В связи с решением правительств Финляндии и Чехии «Белавиа» вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В Финляндию полеты прекращаются минимум по 29 октября, в Чехию — по 30 июня.

Чехия и Финляндия запретили полеты «Белавиа» на свои территории

Пассажиры, у которых куплены авиабилеты в указанные промежутки времени, смогут изменить дату вылета или вернуть их полную стоимость без штрафов, уточнила пресс-служба перевозчика.

Полеты «Белавиа» в Европе стали запрещать после захвата по приказу Александра Лукашенко блогера Романа Протасевича, который летел самолетом Ryanair из Афин в Вильнюс. Для этого задействовали истребитель с ракетами «воздух — воздух».

 
 
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В связи с решением правительств Финляндии и Чехии «Белавиа» вынуждена отменить все рейсы в эти страны. В Финляндию полеты прекращаются минимум по 29 октября, в...
 
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