Источник материала: UDF



Фото из социальных сетей

сообщает

«Виной тому стал следственный комитет. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид», — заявил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске из-за давления силовиков покончил с собой 17-летний парень. Он оставил предсмертную записку Его преследовали за участие в митингах.

Вечером 25 мая в Минске 17-летний, фигурант уголовного дела за участие в «массовых беспорядках» 9-11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК), покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.Парень перед этим покинул предсмертный пост «ВКонтакте» (фамилия там изменена), в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах.Известно, что он был сиротой и проживал в общежитии.