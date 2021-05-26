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В Минске из-за давления силовиков покончил с собой 17-летний парень. Он оставил предсмертную записку

26.05.2021 16:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Минске из-за давления силовиков покончил с собой 17-летний парень. Он оставил предсмертную записку
Фото из социальных сетей
В Минске покончил жизнь самоубийством 17-летний парень из-за политического преследования, сообщает ПЦ «Весна».

Вечером 25 мая в Минске 17-летний Дмитрий Стаховский, фигурант уголовного дела за участие в «массовых беспорядках» 9-11 августа 2020 года (ч. 2 ст. 293 УК), покончил жизнь самоубийством, прыгнув с 16-этажного здания.

Парень перед этим покинул предсмертный пост «ВКонтакте» (фамилия там изменена), в котором объясняет свой поступок уголовным преследованием из-за участия в митингах.

«Виной тому стал следственный комитет. Если бы на меня не продолжали морально давить, думаю, я бы не решился на такой ужасный поступок как суицид», — заявил он.


Известно, что он был сиротой и проживал в общежитии.
 
Теги: Минск
 
 
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