







26 мая у него последний день по контракту, который не будет продлен. Он возглавил СДЮШОР "Смена" в июле 2000 года.





сообщает "Трибуна". 305 работников клуба "Минск" ранее подписали письмо в поддержку Шлойдо. Письмо было отправлено в вышестоящие структуры. Команды "Минска", выступающие в высшей лиге чемпионатов Беларуси-2021, на часть своих матчей выходили в майках в поддержку председателя клуба,"Трибуна".



