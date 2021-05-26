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Источник: Игорь Шлойдо покидает пост председателя "Минска". Сегодня его последний рабочий день

26.05.2021 16:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Игорь Шлойдо покидает пост председателя "Минска".



26 мая у него последний день по контракту, который не будет продлен. Он возглавил СДЮШОР "Смена" в июле 2000 года.

305 работников клуба "Минск" ранее подписали письмо в поддержку Шлойдо. Письмо было отправлено в вышестоящие структуры. Команды "Минска", выступающие в высшей лиге чемпионатов Беларуси-2021, на часть своих матчей выходили в майках в поддержку председателя клуба, сообщает "Трибуна".
 
Теги: Минск
 
 
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