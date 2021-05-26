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И тут облом: власти Швейцарии не сообщали о минировании самолета Ryanair
Источник материала: Партизан
Швейцарии не было известно о бомбе на борту самолета Ryanair, экстренно севшем в Минске, сообщил официальный представитель швейцарского Федерального офиса по международным делам (МИД) Пьер-Алан Эльтшингер.
Эльтшингер добавил, что Берн не сообщал Минску о возможном минировании. О сообщении из этой страны ранее заявил Александр Лукашенко.
«Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Беларуси об этом не было»,— цитирует Пьер-Алан Эльтшингер
Напомним,
Ранее беларуские власти аргументировали принудительную посадку самолета угрозой от ХАМАС - дескать сообщение о бомбе пришло от этой организации. Но там также
Боле того,
23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, летевший в Вильнюс, и задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.
После этого страны Евросоюза призвали закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты. Ряд авиакомпаний приостановил полеты над Белоруссией, а некоторые страны прекратили выполнять рейсы в саму страну. Белорусская оппозиция на фоне этих событий готовится активизировать протесты.
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Швейцарии не было известно о бомбе на борту самолета Ryanair, экстренно севшем в Минске, сообщил официальный представитель швейцарского Федерального офиса по...
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