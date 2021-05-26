И тут облом: власти Швейцарии не сообщали о минировании самолета Ryanair





Эльтшингер добавил, что Берн не сообщал Минску о возможном минировании. О сообщении из этой страны ранее заявил Александр Лукашенко.





kommersant.ru «Власти Швейцарии не знали об угрозе бомбы на борту рейса Ryanair из Афин в Вильнюс. Таким образом, сообщений от швейцарских властей властям Беларуси об этом не было»,— цитирует Пьер-Алан Эльтшингер





сегодня Лукашенко заявил, что «сообщение о минировании самолета поступило из Швейцарии» , при этом, по его словам, ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев якобы не захотели принять этот рейс. Напомним,, при этом, по его словам, ни Вильнюс, ни Варшава, ни Львов, ни Киев якобы не захотели принять этот рейс.





опровергли такую информация, заявив, что это не их метод. Ранее беларуские власти аргументировали принудительную посадку самолета угрозой от ХАМАС - дескать сообщение о бомбе пришло от этой организации. Но там также





движение ХАМАС осудило официальный Минск за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту принудительно посаженного в Минске лайнера ирландского лоукостера Ryanair. Боле того,за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, находившегося на борту принудительно посаженного в Минске лайнера ирландского лоукостера Ryanair.





23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, летевший в Вильнюс, и задержали экс-главреда Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и россиянку Софию Сапегу.





После этого страны Евросоюза призвали закрыть для Беларуси воздушное пространство и аэропорты. Ряд авиакомпаний приостановил полеты над Белоруссией, а некоторые страны прекратили выполнять рейсы в саму страну. Белорусская оппозиция на фоне этих событий готовится активизировать протесты.