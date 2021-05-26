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Межевич о выступлении Лукашенко и будущем Протасевича
26.05.2021 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Темы беседы:
© AP / Mindaugas Kulbis
Кремль не сомневается в версии Минска по ситуации с лайнером Ryanair
- о выступлении президента
- оценка динамики событий, которые складываются вокруг Беларуси;
- "дайте нам
- белорусы и
- что решал состоявшийся в Минске "
- станет ли
- "коварный" вопрос о
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Выступление Александра Лукашенко в парламенте о ситуации с самолетом Ryanair, задержании оппозиционера Романа Протасевича и реакции Запада - в студии радио Sputnik...
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