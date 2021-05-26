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Межевич о выступлении Лукашенко и будущем Протасевича

26.05.2021 16:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Темы беседы: 

© AP / Mindaugas Kulbis
Кремль не сомневается в версии Минска по ситуации с лайнером Ryanair

- о выступлении президента Александра Лукашенко в белорусском парламенте;

- оценка динамики событий, которые складываются вокруг Беларуси;

- "дайте нам побольше санкций" - весьма странный девиз белорусской оппозиции;

- белорусы и украинцы: есть ли между нами различие?

- что решал состоявшийся в Минске "Круглый стол экспертов России и Беларуси"?

- станет ли Союзное государство конфедерацией?

- "коварный" вопрос о будущем белорусско-российского экспертного сообщества;

Программу "Горизонт событий" с участием руководителя Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николая Межевича смотрите на Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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Выступление Александра Лукашенко в парламенте о ситуации с самолетом Ryanair, задержании оппозиционера Романа Протасевича и реакции Запада - в студии радио Sputnik...
 
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