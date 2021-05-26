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Украина запретила поставки электроэнергии из Беларуси. Сколько мы от этого потеряем?

26.05.2021 16:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В отличие от России, для Беларуси это первый подобный запрет поставок от Украины. По данным статистики, за первые три месяца этого года Беларусь поставляла электроэнергию только в Украину, сумма поставок составила почти $24 млн. Выясняем, ударит ли это по нашей экономике, или мы все возместим поставками электроэнергии от своей АЭС.

Украинская национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование энергетики и коммунальных услуг, сегодня запретила поставки электроэнергии из Беларуси и России. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале.

«Только что НКРЭКУ запретила импорт российской и белорусской электроэнергии в Украину до 1 октября 2021 года», — сообщил он.

Запрет изначально хотели сделать бессрочным, но комиссия решила ограничиться четырьмя месяцами. Потом станет вопрос о продлении или снятии запрета.

Экономический обозреватель по вопросам энергетики Татьяна Маненок считает, что в решении нет ничего неожиданного: Украина не испытывает необходимости в импорте электроэнергии, который был в период недавних зимних холодов.

«Это, скорее, экономическое решение, которое Украина приняла в сложившейся ситуации и с учетом интересов национальной энергетической отрасли, — говорит обозреватель. — Импорт электроэнергии нужен Украине для балансирования цен на внутреннем рынке. Официальная белорусская статистика свидетельствует, что в первом квартале 2021 года Беларусь поставляла электроэнергию только в Украину, хотя литовский регулятор говорит о том, что, несмотря на запрет, Беларусь поставляет небольшие партии электроэнергии и в Евросоюз».

Украина открыла свой рынок электроэнергии для импорта в июле в 2019 года, чем воспользовалась Беларусь и в течение этого времени стремилась нарастить поставки в этом направлении. Белорусская же электроэнергия пока вырабатывается преимущественно на российском газу, цена на который в Европе в этом году подскочила до $300 за тысячу кубов, а Беларусь покупает российский газ по фиксированной цене $128,5 за тыс. куб. м. Но даже несмотря на это, белорусские энергоресурсы выходили дешевле многих украинских, что позволяло сдерживать цены украинских производителей.

«Из-за сильных холодов этой зимой Беларусь вынуждена была импортировать небольшое количество электроэнергии из Украины и России, хотя белорусская энергосистема может полностью закрыть внутренний спрос», — говорит эксперт.

Запрет будет действовать до октября, после чего Украина может скорректировать свою позицию относительно импорта электроэнергии. А что для Беларуси, этот четырехмесячный запрет отразится на экономике?

«Беларусь вырабатывает примерно 38 млрд кВт электроэнергии в год, в Украину она поставила за первые три месяца этого года 514 млн кВт·ч на $23,86 млн. Ожидаемый в скором времени ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС увеличит энергобаланс на 8 млрд кВт. Сомнительно, что внутренний спрос на электроэнергию сможет поглотить такой объем в ближайшее время, несмотря на желание подстегнуть его за счет принятия ряда соответствующих программ, реализация которых к тому же потребуют серьезных финансовых вложений. Очевидно, что в отсутствие экспорта белорусским властям будет весьма проблематично эффективно выстроить работу энергосистемы», — подытожила Татьяна Маненок.

Что касается России, то запреты для этой страны у Украины имеют понятную причину. Впервые страна ввела запрет на поставки электроэнергии из России в 2015 году, после аннексии Крыма. В 2019 году они возобновились, но не надолго: в апреле 2020-го их снова запретили. А в феврале 2021 года снова разрешили, потому что на страну обрушились морозы, а за ними — дефицит своей электроэнергии и угля на тепловых станциях. За январь — апрель Россия поставила в Украину 101 млн кВт.

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В отличие от России, для Беларуси это первый подобный запрет поставок от Украины. По данным статистики, за первые три месяца этого года Беларусь поставляла...
 
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