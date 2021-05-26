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Xiaomi теперь официально не «коммунистический военный шпион» в США

26.05.2021 16:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Американский суд официально вычеркнул компанию Xiaomi из черного списка, где она фигурировала как «коммунистическая китайская военная компания» (CCMC). Это снимает с Xiaomi риск попасть под санкции и остаться без критически важных для нее технологий, необходимых для работы на международных рынках.

Глава Xiaomi поблагодарил свою глобальную аудиторию пользователей за поддержку и заверил, что компания остается открытой и независимой. В случае, если бы американские власти отказались вычеркивать китайскую корпорацию из черного списка, ее могла ждать участь Huawei, которая отрезана от международного рынка.

Решение также считается знаковым, так как внесение Xiaomi в список «неблагонадежных» произошло во время работы администрации Трампа, а исключение — администрации Байдена.

Xiaomi подала в суд с требованием признать обвинения не соответствующими действительности, уверяя, что ее продукция предназначена исключительно для гражданского и коммерческого использования в феврале 2021 года. Юристы тогда утверждали, что она не принадлежит китайскому правительству или вооруженным силам, не контролируется ими, не аффилирована каким-либо образом с ними и не связана с компаниями из оборонной промышленности.

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Xiaomi теперь официально не «коммунистический военный шпион» в США

 
 
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Американский суд официально вычеркнул компанию Xiaomi из черного списка, где она фигурировала как «коммунистическая китайская военная компания» (CCMC). Это снимает с...
 
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