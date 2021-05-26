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«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут остаться без Лиги Чемпионов

26.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут остаться без Лиги Чемпионов

«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут остаться без Лиги Чемпионов. УЕФА намерен исключить эти команды за то, что они до сих пор не заявили о выходе из Суперлиги – клубного турнира, который просуществовал всего два дня. 

О создании Суперлиги, в которую вошли 12 команд, официально объявили 19 апреля. Но два дня спустя 9 клубов от участия в ней отказались. Лишь «Барселона», «Реал» и «Ювентус» до сих пор не сделали никаких заявлений и формально продолжают состоять в Суперлиге.

В начале мая УЕФА заявил, что все участники этого турнира будут оштрафованы: им придется заплатить по 15 миллионов евро на развитие футбола в Европе, а три команды, которые все еще не отказались от своего участия, помимо денежного штрафа, могут быть дисквалифицированы. Если решение будет принято, у клубов есть шанс оспорить его в Спортивном арбитражном суде.

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«Барселона», «Реал» и «Ювентус» могут остаться без Лиги Чемпионов. УЕФА намерен исключить эти команды за то, что они до сих пор не заявили о выходе из Суперлиги –...
 
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