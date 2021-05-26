Поросенку не понравилось, что хозяйка включила пылесос. Посмотрите, что он сделал! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео с поросенком опубликовал ridus.ru .

Поросенку по кличке Арнольд, судя по всему, не нравится, когда хозяйка пылесосит. Как только женщина начинает уборку, он подходит к розетке, выдергивает шнур пылесоса и уходит.

Комментаторов развеселил поросенок, который любит тишину: «Свинское отношение к уборке», «Сразу видно, кто хозяин в доме», «За такое можно и бекончиком стать», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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