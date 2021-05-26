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Поросенку не понравилось, что хозяйка включила пылесос. Посмотрите, что он сделал! (ВИДЕО)

26.05.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Поросенку не понравилось, что хозяйка включила пылесос. Посмотрите, что он сделал! (ВИДЕО)

Видео с поросенком опубликовал ridus.ru.

Поросенку по кличке Арнольд, судя по всему, не нравится, когда хозяйка пылесосит. Как только женщина начинает уборку, он подходит к розетке, выдергивает шнур пылесоса и уходит.

Комментаторов развеселил поросенок, который любит тишину: «Свинское отношение к уборке», «Сразу видно, кто хозяин в доме», «За такое можно и бекончиком стать», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

 

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Видео с поросенком опубликовал ridus.ru. Поросенку по кличке Арнольд, судя по всему, не нравится, когда хозяйка пылесосит. Как только женщина начинает уборку, он...
 
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