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Поросенку не понравилось, что хозяйка включила пылесос. Посмотрите, что он сделал! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео с поросенком опубликовал
Поросенку по кличке Арнольд, судя по всему, не нравится, когда хозяйка пылесосит. Как только женщина начинает уборку, он подходит к розетке, выдергивает шнур пылесоса и уходит.
Комментаторов развеселил поросенок, который любит тишину: «Свинское отношение к уборке», «Сразу видно, кто хозяин в доме», «За такое можно и бекончиком стать», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
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Видео с поросенком опубликовал ridus.ru. Поросенку по кличке Арнольд, судя по всему, не нравится, когда хозяйка пылесосит. Как только женщина начинает уборку, он...
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